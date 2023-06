¿Cómo encontrar un abogado penal Madrid, especialistas en Derecho Penal, Penitenciario y Derecho de los Animales? Abogados María Girona

Cuando hay mucho en juego hay que buscar a los mejores. La Directora de este despacho ha sido destacada por el programa de radio del Consejo General de la Abogacía Española y tiene un 90% de éxito en sus procedimientos.

La importancia de acudir a los especialistas cuando está en juego la libertad. Son conscientes de que una orden de alejamiento o un ingreso en prisión puede suponer que de un momento para otro se pierda la casa, la familia, los animales de compañía, el coche y en muchos casos el trabajo, la empresa y el dinero que hubiera en cuentas comunes o en ahorros. Y todo ello, incluso teniendo una buena situación económica y social. Por ello, hay que contar con una buena defensa desde el inicio para evitar la orden de alejamiento y la prisión preventiva. Los abogados penalistas de este despacho están especializados en defensa por denuncias falsas de Violencia de Género, delitos sexuales, tráfico de estupefacientes, lesiones y todo lo relacionado con ejecuciones penales. Intervienen en todo tipo de procedimientos penales, ya sean Delitos Leves como Procedimientos Abreviados, Sumarios... y ante todo tipo de Juzgados y Tribunales.

Así mismo, cuando se es víctima de un delito o se siente que sus intereses o integridad han sido violentados es su derecho iniciar un procedimiento judicial. En esos casos, el primer paso consiste en procurar la asistencia de un especialista en derecho penal para iniciar la estrategia legal más adecuada. En su caso, al llevar cientos de casos como defensa, cuando son acusación saben por dónde puede venir la defensa del contrario.

Según explican en Abogados María Girona, no solo debe ser un experto en causas penales, sino alguien capaz de ofrecer servicio personalizado y trato humano, ya que son conscientes que detrás de cada sentencia hay una persona afectada.

Un especialista en derecho penal en permanente comunicación Abogados María Girona es un despacho de profesionales en leyes que atiende desde la ciudad de Madrid. Un abogado penal Madrid es un especialista capaz de asistir a sus clientes en procesos de derecho penal, penitenciario, derecho de familia y derecho de los animales. En ese contexto, trabajan en casos de herencias, sucesiones, divorcios, ejecuciones de sentencias y procedimientos civiles y penales relacionados con animales.

Sus representantes aseguran que el énfasis de sus servicios lo tienen en la atención personalizada y la permanente comunicación con el cliente, enviándoles incluso los escritos del procedimiento.

Explican que, cuando alguien se ve envuelto en una causa penal, el proceso en sí resulta muchas veces traumático y la incertidumbre es una constante. Por esa razón, cuando un abogado representa a una persona, la comunicación es vital para aminorar el estrés que causa no saber cómo va todo.

Un profesional experto en derecho Penal con cuentas claras Los expertos de este bufete aseveran que un experto especializado en derecho Penal debe estar en la capacidad de ofrecer un servicio integral. Una de las prácticas que lleva a cabo este despacho es la elaboración de una Hoja de Encargo Profesional. Es un documento escrito donde los precios son cerrados y se detalla de forma específica cada uno de los servicios a prestar. Agregan que para que el cliente pague solo lo necesario, los honorarios se valoran de forma individualizada.

Por otro lado, la directora del despacho de Abogados María Girona lleva a cabo una evaluación previa de cada caso y luego expone al cliente la estrategia a seguir. El trabajo se adecúa siempre a las necesidades de cada persona para abordar el caso en la forma más conveniente posible. Incluso se le informará de forma totalmente honesta si su procedimiento no tiene posibidades de éxito. Posteriormente, se hace un seguimiento permanente de la evolución del caso para mantener informado al defendido todo el tiempo.