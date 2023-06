El alquiler turístico no siempre es más rentable, por Realtyplus

Desde hace varios años, el alquiler turístico se ha convertido en una opción popular para muchos propietarios que desean aprovechar el mercado del turismo para generar ingresos adicionales con el arrendamiento temporal de su propiedad. Sin embargo, a pesar de su atractivo inicial, el alquiler turístico no siempre es más rentable que un alquiler a largo plazo.

Existen diversos factores que pueden influir en la rentabilidad de esta modalidad de alquiler periódico, como la variabilidad de la demanda, los costes adicionales y las regulaciones locales. De la mano de la red de agencias inmobiliarias Realtyplus, es posible conocer en detalle por qué el alquiler turístico no garantiza necesariamente mayores beneficios financieros en comparación con un alquiler a largo plazo.

¿Es realmente rentable el alquiler a turistas? Con el lanzamiento masivo de plataformas de alquiler para viajeros, el alquiler temporal para turistas se volvió una alternativa atractiva para inversores y propietarios de inmuebles. Más aún, cuando los valores de venta de las viviendas eran inferiores.

La creciente demanda de alquileres en zonas tensionadas, tanto por parte de turistas como de ciudadanos que necesitan un lugar para vivir, hizo que los precios de las propiedades se incrementaran significativamente. En este sentido, invertir en un piso en ciudades turísticas altamente pobladas dejó de ser rentable, puesto que se necesita arrendar el inmueble durante más tiempo y a un precio superior para recuperar la inversión inicial.

Si bien suele considerarse que las ganancias de un alquiler turístico son mayores que las de un alquiler a largo plazo, debido a que la estadía se cobra por noche, y no por mes, a un precio superior, hay una serie de factores que influyen en la ganancia neta de este negocio.

Por qué el alquiler turístico no siempre es más rentable que un alquiler a largo plazo En ciertos momentos y ubicaciones específicas, el alquiler turístico puede generar ingresos más altos que el arrendar una propiedad a un mismo inquilino durante tres años. No obstante, esa ganancia superior no es fija y varía según la época del año, debido a que el alquiler turístico está sujeto a cambios estacionales y fluctuaciones en la demanda. Puede haber temporadas en las que la ocupación sea baja, lo cual afectará los ingresos, mientras que un alquiler a largo plazo ofrece una fuente de ingresos más estable y constante.

Además, alquilar a turistas durante períodos cortos implica otros costes adicionales, como la contratación de servicios de limpieza frecuentes, el mantenimiento regular de los servicios de wifi, luz, gas y cable, así como también el suministro de elementos básicos para los huéspedes. Estos gastos pueden reducir significativamente los beneficios obtenidos del alquiler turístico.

A su vez, las regulaciones estrictas y las restricciones que hay a este tipo de alquiler en algunas zonas son aspectos que complican la gestión e impactan negativamente en las ganancias finales. Los límites de ocupación, las restricciones de zonificación, los requisitos de licencias y las obligaciones impositivas, son otros de los tantos aspectos que afectan la rentabilidad de un alquiler turístico.