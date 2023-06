Las propuestas de decoración exterior para verano de Hogar y Más

Quedan pocas semanas para el inicio oficial del verano en España y ya las cartas están sobre la mesa cuando se habla de la decoración. Medios especializados han señalado que, para este 2023, las tendencias se han inclinado por el uso de colores brillantes y vibrantes estampados en el hogar.

Las tonalidades que estarán más presentes son los amarillos, naranjas, azules y toda la gama de rosados. De hecho, el magenta ha sido catalogado como el color de la decoración para este año. La paleta será la más usada en los espacios interiores y en la decoración exterior de verano.

Elementos que no faltarán en la decoración exterior de verano Los expertos de la tienda online Hogar y Más señalan que las tendencias de la decoración exterior de verano no solo estarán determinadas por colores. También existen algunos elementos que serán esenciales para ambientar los jardines y adaptar la apariencia de las propiedades a la próxima temporada de sol.

Entre estos elementos están los maceteros. Para este verano Hogar y Más ya tiene en stock maceteros decorativos inspirados en motivos vintage como los modelos Flowers & Garden, Grey o Mercy. Son unidades elaboradas en metal ideales para combinar con otros accesorios modernos. También tienen diversos maceteros fabricados en cemento decorativo que son versátiles para llenar los espacios.

Entre las novedades en este sector están el macetero decorativo en resina africana, que posee un original acabado metálico que le da un toque especial. También figura el macetero metálico con la figura de una hormiga halando una carreta, que es ideal para aportar originalidad en la decoración exterior.

Otros elementos que no deberán faltar El equipo de Hogar y Más ha propuesto decorar los espacios externos de manera ecléctica. Aconseja combinar elementos, estilos y colores hasta lograr un rincón atemporal y que, al mismo tiempo, celebre la temporada veraniega. Ejemplos de ello son su faro decorativo colgante con cristales morados o la jaula blanca decorativa que se usa junto a las flores y plantas.

Por supuesto, la llegada de los meses con más sol es ideal para colocar las balizas solares. Estos complementos vienen en distintos modelos y aportarán el toque de iluminación que requiere la decoración exterior de verano durante la noche. En esa misma línea, los expertos de Hogar y Más aconsejan el uso de las guirnaldas solares con tecnología LED.

La importancia de decorar el jardín de la casa Los especialistas de Hogar y Más afirman que mantener decorado el jardín de la casa es esencial para darle calidez al hogar. Recuerdan que hoy en día contar con un jardín propio es un privilegio y convertirlo en un ambiente único aumentará el valor de la propiedad. En ello, juega un papel esencial la mezcla apropiada de macetas, plantas, accesorios e iluminación.