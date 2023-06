Gestionar la lotería para empresas de forma segura a través de La Mágica

La compra de lotería en las empresas, grupos o asociaciones es una práctica cada vez más habitual. Generalmente, se escoge a un trabajador para que sea el encargado de hacer la reserva, recaudar el dinero, recordar la lotería a sus compañeros y custodiar los décimos. Tareas que suelen ser agobiantes y representan una gran responsabilidad.

Sin embargo, gracias a La Mágica, gestionar la lotería para empresas ya no tiene por qué ser una molestia. En esta plataforma ponen a disposición un servicio completamente gratuito para aquellas compañías que deseen gestionar su lotería de forma cómoda y sencilla.

Servicio de lotería para empresas Desde La Mágica se encargan de gestionar la lotería para empresas y asociaciones. Se trata de una plataforma orientada a ofrecer un servicio diferenciador e innovador, que facilita la tarea a la persona encargada de la organización. Además, su servicio es completamente gratuito.

La firma pone a disposición una página personalizada y exclusiva, con el logotipo de la empresa y otros detalles a definir por los clientes. A esta podrá acudir cada trabajador para realizar su compra. Asimismo, los décimos quedan guardados en la administración y, en caso de ganar el premio, el dinero será abonado a la cuenta de usuario.

Por otro lado, las empresas pueden reservar la cantidad de números que sean necesarios en función de las ventas de años anteriores o del número de empleados. De esta forma, garantizan que nadie quede sin su décimo.

¿Qué ventajas ofrece La Mágica con su solución? Gestionar la lotería para empresas desde la plataforma de La Mágica ofrece muchas ventajas, en especial para el responsable de organizarla. Este ya no debe cargar con las complicaciones y responsabilidades y el pago de lotería física. En cambio, se encarga únicamente de compartir con los empleados el enlace directo al lugar de la web donde serán vendidos los décimos.

Por su parte, los empleados pueden realizar la compra del número y el pago de forma sencilla y segura, empleando el método de su preferencia y desde cualquier lugar.

Además, tendrán un cartel personalizado del número jugado, en formato digital. De este modo, existe un menor riesgo de perderlo o de que se deteriore. En cuanto finalice el sorteo, pueden revisar los resultados en el sitio web para conocer si han salido premiados o no.

Los interesados en solicitar más información o contratar el servicio de lotería para empresas que ofrece La Mágica, pueden entrar en su plataforma web. En esta, se encuentran los números de contacto por vía telefónica o WhatsApp; además de sus diferentes redes sociales.