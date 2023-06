Gestionar pedidos o ventas online desde catálogos encuadernados con Bhybrid

Todo negocio que quiera ser exitoso debe plantearse seriamente la transformación digital de su modelo de comercialización y la digitalización de su personal y de sus procesos. Hoy en día, tomar decisiones sobre estos temas es esencial para las empresas que quieran seguir siendo competitivas en el mercado actual. Uno de los caminos para lograr esta meta es la de optimizar los canales de venta y reserva de producto, siendo, por tanto, importante crear un e-commerce.

Aún existen compañías que no han dado este paso que requiere analizar primero la mejor manera de proceder. Para ellas contar con asesoramiento es imprescindible. Pocas empresas lo dan como Bhybrid, que ofrece experiencia y conocimiento, ya que los servicios de análisis previo ayuda a cerrar un costo sin sorpresas y permite la integración e-commerce desde lo analógico gracias a sus diferentes modelos de gestión de pedidos o ventas en línea que ayudan a conectar lo tradicional con lo digital a través de las redes comerciales tradicionales tanto como a través de la compra directa en web.

¿Cómo crear un e-commerce? Para crear exitosamente un comercio digital, hasta ahora era necesario contar con una web que permita presentar los servicios y productos que facilite a los posibles candidatos comerciales convertirse en clientes que la utilizarán para acceder a la página de ventas de la empresa. Seguidamente, se tenían que crear las páginas principales del sitio web del comercio digital con información visible y accesible para atraer y generar ventas. Esto era posible hacerlo a través de sistemas típicos de e-commerce que obligaban a tener un servicio de alojamiento web confiable y gestionar bases de datos para almacenar las referencias de producto y los precios junto con las fotos de cada producto en los archivos de la organización. Previamente, se debía haber elegido una plataforma de e-commerce o contratar a un creador de sitios web, lo que requería mucho trabajo y conocimiento que no se tenía. Se tardaba semanas o meses en tener todo listo para empezar a vender. Ayudar a que la experiencia del usuario permitiera optimizar la capacidad del sitio web de gestionar interacciones y vender productos hacía que la interfaz de usuario tuviera que mejorarse después para que con los elementos visuales, la apariencia y percepción de la página web se atrajesen clientes. Todo esto está muy bien para atraer a nuevos clientes, pero a veces no se tienen los recursos humanos ni materiales para llegar tan lejos y, durante ese proceso, muchas veces se olvidaba a los clientes de toda la vida: ¿qué pasa con los clientes analógicos tradicionales y los e-commerce?

Nuevas opciones gracias a los e-commerce híbridos de venta desde catálogo digital? Antes de ganar nuevos clientes es importante no perder los que ya confiaban en nosotros y no desmotivar a los comerciales y distribuidores tradicionales. Para lograr ese reto, existe una opción que es posible con Bhybrid, una solución SaaS que permite crear e-commerces híbridos que facilita aprovechar los catálogos tradicionales impresos que mostraban los productos y las referencias y que se han estado presentando hasta ahora en PDF. Y es que solo contestando a una serie de sencillas preguntas en un formulario, subiendo un listado en Excel con el detalle de los productos que se desee vender y convirtiendo este fichero PDF en una publicación digital de manera automatizada, los expertos de Bhybrid son capaces de activar un comercio electrónico y de crear un sistema de pedidos y venta en línea en 2 o 3 horas de manera sencilla, rápida y barata.

Razones para tener un e-commerce híbrido. Invertir en crear un comercio digital permite la creación de nuevos canales de ventas, creando nuevas posibilidades de crecimiento al negocio y sin duda dar visibilidad a sus productos y servicios. Contar con un comercio digital típico es muy laborioso y requiere muchos recursos, en cambio, uno híbrido es mucho más sencillo y ayuda igualmente a multiplicar las ventas de la empresa gracias a su infinito alcance y a que cubre un nicho de mercado importante que es el de los analógicos que se están digitalizando.

Un e-commerce híbrido ofrece la posibilidad de mostrar al mundo todos los productos o servicios que brinda la empresa, haciendo que los clientes potenciales conozcan más sobre el negocio y lo que ofrece, pudiéndose implementar solo o integrado con un e-commerce tradicional. Es ideal para presentar ofertas y una selección de productos en un formato mucho más cálido que fomente la compra por impulso.

Otra razón por la que las empresas están migrando a los e-commerce híbridos es que facilitan la operatividad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiendo formalizar los pedidos en el horario que cada comprador prefiera mientras lee información encuadernada, lo que permite que se integre en cualquier publicación.

Usar este nuevo tipo de sistemas posibilita tener un comercio digital con una pequeña inversión y da acceso a cualquier negocio a la venta por internet y a nuevas métricas que dan a los negocios tradicionales una oportunidad para competir, para conocer más sobre sus clientes gracias a las métricas y estadísticas que brindan las plataformas digitales integradas durante el proceso de compra, ofreciendo la oportunidad de mejora constante basándose en las diversas experiencias de los usuarios.

El e-commerce híbrido es, por tanto, ideal tanto para los que se inician comercio electrónico como para los que quieren mejorar el acceso a sus promociones y a una selección de productos que se quieran combinar con información, haciendo de la compra digital una experiencia más cálida, humanizada y agradable.