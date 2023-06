Recomendaciones para renovar los neumáticos

Una pregunta que muchos conductores se hacen es cuándo cambiar neumáticos. Al respecto, hay que saber que estos productos se deben reemplazar cada cierto tiempo. Sin embargo, en ocasiones hay que hacerlo antes.

En cualquiera de los casos, la elección adecuada puede marcar la diferencia en términos de agarre, durabilidad, etc. Antes de tomar una decisión, es preciso considerar factores como el tipo de vehículo, las condiciones climáticas y el estilo de conducción.

Además, es importante acudir a un lugar de confianza. En este sentido, cabe destacar que una de las alternativas es Confortauto, una empresa con más de 700 asociados en España y Portugal, la cual pone a disposición una amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades de cada cliente.

Cuándo cambiar neumáticos: todo lo que hay que saber al respecto Quienes tienen poco conocimiento sobre los vehículos no saben cuándo cambiar neumáticos. Además, seguramente también ignoran que a estos componentes hay que prestarles mucha atención, ya que de ellos depende mucho la seguridad de un coche y su óptimo funcionamiento.

Algo que hay que precisar es que algunos fabricantes recomiendan reemplazar los neumáticos cada cinco años o cada 45.000 kilómetros. Sin embargo, eso puede ser algo relativo, que puede depender entre un conductor y otro. Es decir, la vida útil puede variar según varios factores, como el tipo de conducción, el clima, las condiciones de la carretera y la calidad de los productos.

Hay algunas señales que pueden advertir a las personas que es hora de renovar los neumáticos. Un indicador importante es la profundidad de la banda de rodadura. La mayoría de los países establecen una profundidad mínima legal, generalmente alrededor de 1.6 mm. Sin embargo, muchos expertos recomiendan un mínimo de 3 mm en neumáticos especiales de verano y 4,5 mm en los modelos de neumático de invierno.

Además de la profundidad de la banda de rodadura, también es esencial inspeccionar visualmente los neumáticos en busca de signos como cortes, abombamientos y desgaste irregular en los bordes o en el centro. Si se observa un desgaste desigual, puede indicar problemas de alineación, balanceo incorrecto o presión de inflado inadecuada.

Comprar neumáticos en Confortauto Son innumerables las personas que acuden a Confortauto a la hora de comprar neumáticos. Una de las razones es que en este lugar ponen a disposición un catálogo bastante variado. Actualmente, disponen de modelos para coches, para vehículos 4x4, furgonetas y más.

Lo mejor de todo es que el comercio online de la empresa permite filtrar la búsqueda de los neumáticos, según características específicas. Por ejemplo, los usuarios pueden buscar el producto ideal según la marca del auto, ya sea Alfa Romeo, Audi, BMW, Chery, Dodge, Fiat, entre muchas otras más. El sistema también arroja resultados según particularidades como neumáticos de verano, invierno o de cualquier temporada, neumáticos para vehículos eléctricos, para vehículos deportivos, para clásicos, etc.

Para ver todos los neumáticos hay que ingresar a la plataforma de Confortauto.