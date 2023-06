Todo Italiano ofrece sus servicios para ayudar a nuevas empresas a desarrollar su negocio

Comenzar un negocio en el extranjero no es una tarea sencilla, ya que no solo requiere una gran inversión de tiempo y dinero, sino que implica tener en cuenta múltiples factores para que dicho esfuerzo no sea en vano. En este contexto, Todo Italiano es una agencia de referencia para las firmas italianas en España, la cual ayuda a empresas y profesionales en el desarrollo de negocio mediante estrategias de marketing.

Tal es el caso de MaDa y Verdelona, dos marcas que han apelado a esta consultoría para la creación de sus páginas web y de su estrategia comercial.

Desarrollo de negocio de nuevas empresas, de la mano de Todo Italiano Con el objetivo de aumentar la visibilidad de la actividad comercial de empresas y profesionales, permitiendo al público encontrar productos y servicios italianos en España, Todo Italiano ofrece una consultoría que se adapta a los requerimientos y necesidades de cada cliente. En este sentido, la compañía cuenta con una suscripción básica de 1 año de duración, la cual incluye el desarrollo de un sitio web, el lanzamiento de una campaña publicitaria y de un plan de comunicación y la implementación de una estrategia de posicionamiento en buscadores.

De esta manera, uno de los últimos lanzamientos propiciados por Todo Italiano ha sido MaDa (@mada_milano_store), una marca de accesorios para hombre que busca compartir las tendencias italianas en el mercado internacional partiendo desde España. Gracias al desarrollo de una tienda online, sus collares y pulseras de acero y plata de gran calidad se pueden adquirir con facilidad en la península.

Asimismo, otra de las firmas que ha recurrido a sus servicios es Verdelona (@verdelona.es) Esta empresa se dedica a la comercialización de kokedamas y terrarios de plantas personalizados, ofreciendo al público pequeños jardines hechos a mano y diseñados siguiendo las peticiones de sus clientes. Esta compañía se ha valido del conocimiento de los expertos de Todo Italiano para impulsar el desarrollo de negocio por medio de su página web, facilitando así el contacto con sus clientes.

Variedad de servicios dirigidos a empresas y profesionales Todo Italiano es una compañía que trabaja con diversas empresas italianas en España para brindarles asesoramiento en todo lo que respecta a la puesta en marcha de una actividad o proyecto, desde las cuestiones operativas hasta los aspectos legales y administrativos. En este sentido, el equipo de especialistas de la agencia se encarga de realizar un plan de viabilidad en el que se estudian las posibilidades de alcanzar los objetivos de cada negocio, a la vez que ofrece asesores estratégicos y contables, además de los espacios comerciales donde las empresas pueden registrar sus sedes.

Del mismo modo, Todo Italiano ayuda a promocionar los productos y servicios de las marcas en diferentes canales como redes sociales, portales sectoriales y buscadores, y provee el servicio de creación de páginas web.

Por lo tanto, aquellos emprendedores, empresarios o profesionales italianos que busquen el desarrollo de negocio en España, pueden acceder a la web de Todo Italiano y consultar los diferentes servicios que ofrece esta compañía.