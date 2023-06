La Trilogía del conocimiento. Entrevista exclusiva con los expertos que están revolucionando la educación a través de la escritura, la lectura y la oratoria

Una entrevista especial a Dany Cáceres y Valen Bailon, los fundadores de La Trilogía del Conocimiento. Un evento internacional donde tres expertos destacados en los campos de la lectura, escritura y oratoria, realizarán una gira internacional por Chile, Argentina y España para compartir sus conocimientos con el público. Con estas preguntas se podrá descubrir más sobre el evento y los beneficios que ofrece.

¿Cómo nació La Trilogía del Conocimiento?

Dany Cáceres: "Conocí a Valen en el 2022 cuando le entrevisté en mi podcast. Aunque me dedico a la importación y exportación, me apasiona todo lo que tiene que ver con la escritura, la lectura y el conocimiento. En mi canal, suelo entrevistar a referentes de estos sectores y, sin lugar a dudas, Valen es uno de ellos. De allí se fraguó una amistad que me llevó a publicar mi libro Emprende Importando, con Emprenbooks, una de sus editoriales y meses más tarde se gestó la idea de organizar un evento internacional diferente a todo lo que existe actualmente: “La Trilogía del Conocimiento".

¿Qué pueden esperar las personas que asistan a La Trilogía del Conocimiento? ¿Cuáles son los aspectos más destacados del programa?

Dany Cáceres: "Si estudias a todas las personas que han obtenido éxito a lo largo de la historia, te das cuenta de que todos poseen tres cualidades en común: Dominan el arte de la oratoria; son grandes lectores, lo que les ha permitido absorber el conocimiento y experiencia de otras personas; y han escrito libros que les han generado mucha autoridad y los ha convertido en expertos de su sector. Con esta premisa, hemos unido a Fernando Miralles campeón de España de Oratoria, Jesús Honrubia, experto en lectura rápida y a Valen Bailon, escritor, fundador de dos editoriales y creador del programa de escritura, El Método Emprenbooks, para que ayuden a dominar estas artes y transformen a todas las personas que acudan al evento".

¿Cómo se adaptan sus métodos y enfoques a diferentes niveles de habilidades y conocimientos? ¿Es el evento adecuado tanto para principiantes como para aquellos con experiencia previa en los temas abordados?

Valen Bailon: "El evento es muy dinámico y está adaptado para todos los públicos. Primero celebraremos una charla multitudinaria donde explicaremos todo lo que te puede aportar dominar estas tres materias y donde abordamos todo lo que se va a impartir en el taller de dos días. El taller estará dividido en tres bloques, donde cada uno de los expertos aportará su conocimiento. Es todo muy interactivo con participación de los asistentes y sobre todo enfatizando momentos para que se genere relación y networking".

¿Qué consejo le darían a alguien que duda en asistir a La Trilogía del Conocimiento? ¿Por qué deberían aprovechar esta oportunidad educativa y enriquecedora?

Valen Bailon: "La mayoría de talleres que se ofrecen en la actualidad son de temáticas que, en poco tiempo, se van quedando obsoletas debido a los cambios tan vertiginosos que estamos sufriendo, tanto a nivel tecnológico como social. Te puedo asegurar que las tres vertientes que ofrecemos nosotros son universales y te ayudarán durante toda tu vida. Jamás se quedarán obsoletas y la transformación que provoca en las personas es espectacular".

¿Tienen planeado llevar este evento a otros países en el futuro? ¿Cuáles son sus planes a largo plazo para difundir el conocimiento y las habilidades que promueven?

Dany Cáceres: "La Trilogía del conocimiento es un proyecto a largo plazo. Queremos que se convierta en nuestra aportación al mundo. Apenas hemos empezado y ya se han puesto en contacto con nosotros multitud de personalidades queriendo llevar el evento a diferentes países. Jamás nos imaginamos una acogida tan abrumadora".

El vídeo promocional es espectacular, parece una película, incluso aparece un Delorean, el coche de Regreso al futuro ¿A qué se debe esa similitud con la película?

Valen Bailon: "Los cuatro miembros de este proyecto: Dany, Fernando, Jesús y yo, amamos la cultura en todos sus formatos. El cine nos apasiona. Una de las premisas que teníamos muy clara, es que queríamos promocionar este evento de una manera distinta desmarcándonos totalmente de todo lo que había en el mercado. A Dany y a mí se nos ocurrió la idea de cada año hacer un vídeo promocional basándonos en una película que haya marcado nuestra vida. En esta ocasión, como bien has mencionado, hacemos un guiño a Regreso al Futuro. La grabación fue una experiencia inolvidable y el resultado es exactamente el que estábamos buscando".

Por último, ¿cómo pueden las personas obtener más información sobre La Trilogía del Conocimiento, incluyendo fechas y ubicaciones específicas en Chile y Argentina, así como detalles sobre la inscripción?

Dany Cáceres: "En nuestra web encontrarán todo lo que necesiten: Calendario, países que visitamos, información del evento y de los ponentes, precios, etc. También podrán ponerse en contacto con nosotros para resolver cualquier duda.

¡Gracias a nuestros expertos por compartir sus ideas y experiencias! Esperamos que esta entrevista haya brindado una visión clara de lo que los asistentes pueden esperar de La Trilogía del Conocimiento y que inspire a muchos a unirse a esta experiencia única".