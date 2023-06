1 2 3 Bitmax, el nuevo juego de cartas de GDM Games

La famosa serie de cómics infantiles Bitmax ya tiene juego de cartas. De la mano de GDM Games, ahora los niños y niñas podrán ejercitar su memoria mientras rememoran las aventuras de sus personajes favoritos.

La clave de la victoria en 1 2 3 Bitmax reside en darse cuenta de los cambios que tienen las cartas durante el desarrollo del juego. Aquel jugador que sea capaz de encontrar las diferencias, ganará dicha carta, y el que tenga mayor cantidad de cartas al fin del juego se alzará como campeón.

Un juego divertido con simpáticos personajes En este novedoso juego, la clave es mejorar la memoria de los pequeños. Estos se adentrarán al Bosque Azul, donde se encontrarán con Bitmax y sus amigos, los cuales están desperdigados por todo el lugar. El problema surge cuando estos se mueven; a partir de ese momento, los jugadores deben vigilar cada uno de los cambios aplicando la memoria.

La partida comienza una vez se colocan algunas cartas sobre la mesa. Pueden jugar de 2 a 6 personas, pero solo una de ellas tendrá en rol de vigilante; lo ideal es que participe un adulto, el cual procura que el juego esté desarrollándose correctamente. El vigilante tiene la labor de controlar que el resto de jugadores mantengan sus ojos cerrados y de elegir una carta para darle la vuelta. En esa acción, los personajes pueden moverse, intercambiar lugares entre sí, aparecer, desaparecer o darse la vuelta. Aquí es donde quienes tenían los ojos cerrados deben recordar y descifrar qué ha cambiado en las cartas. En caso de que nadie acierte, el vigilante pasa hacia la derecha y comienza otra ronda. Así hasta que no queden cartas.

Los juegos de memoria, claves para los niños Los juegos de cartas en los que se debe aplicar la memoria son actividades que impulsan el desarrollo visomotriz de los niños y niñas. El concepto de retener pequeños cambios durante el paso de las rondas ayuda también a la memoria a corto plazo y a la retención de información. Además, la gran ventaja del juego 1 2 3 Bitmax es que, por medio de la implementación de personajes que ellos conocen y con los que se sienten identificados, se ven mucho más estimulados y motivados a la hora de jugar, cosa que no ocurriría con una baraja de cartas normal.

Por medio de estos juegos, los niños podrán en un futuro no solo memorizar y pensar más rápido, sino también implementar una resolución efectiva a problemas diversos. De la mano de GDM Games y Bitmax, los niños de 4 años en adelante pueden comenzar a jugar y divertirse.