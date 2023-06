Sergio Salcedo presenta 'Alianze', una obra publicada por Letrame Grupo Editorial

Esta es su primera publicación

Combinación de relatos y divulgación

Mayo, 2023. Sergio Salcedo edita su primer libro, Alianze, junto a Letrame Grupo Editorial. Lo presenta como «una máquina del tiempo de bolsillo» donde aborda la historia de la coevolución humana/perro desde la prehistoria hasta los días actuales, pasando por algunas de las épocas más representativas de la historia y las funciones que se asignaban a los perros.

Con ocho capítulos divulgativos, cada uno con su relato ad hoc, situados en una época diferente con sus protagonistas caninos y humanos, el autor lanza una pregunta tanto en el prólogo como en el epílogo. Ahora bien, esta tendrá una respuesta diferente al principio y al final. La cuestión es: «¿en qué porcentaje crees que debes tu propia existencia tal y como lo es ahora a los perros?». Sergio juega con la incertidumbre y despliega pistas a lo largo de la narración. Una de las tantas es que, en aquellas culturas donde no se domesticó al perro, tampoco se abrió la puerta a la revolución neolítica con su ganadería y su agricultura. Esos pueblos fueron sometidos por los pueblos euroasiáticos o bien llegaron hasta el presente como grupos de cazadores recolectores. Sergio medita y llega a la conclusión de que siendo conscientes de cómo las personas someten al planeta los que resultan vencedores, duda cada vez más de si el inicio de las domesticaciones fue un acierto o la mayor «pifia» de la humanidad.

El autor lo tiene claro: volverá a publicar un libro. Ha disfrutado y lo que, con mejor gusto recuerda, es «ver el trazo que aparece tras el pincel o en mi caso las letras que salen en la pantalla del ordenador».

Sinopsis Muchos son los enigmas que rodean el momento exacto en que ambas especies cruzan sus senderos para continuar recorriendo la historia en mutua y estrecha compañía. Han pasado muchos siglos, sin embargo, aún faltan por responder preguntas como si no serían los propios perros los que se autodomesticaron, o incluso si fueron ellos quienes, en cierto modo, domesticaron al Sapiens. De lo que no hay la menor duda es que la relación entre humanos y perros, es una de las más determinantes de la biología y de la historia natural. El autor ofrece información objetiva que, lejos de sentar cátedra, provoca, incita y hace partícipes a los lectores, pactando que sean ellos y ellas quienes lleguen a algunas hipótesis o particulares conclusiones finales.

Esta obra consigue combinar la divulgación, usando un lenguaje accesible y un tono estimulante, con la narrativa de unos deliciosos relatos ad hoc, que permiten recorrer las particularidades que definían la relación con los perros en cada uno de los momentos más significativos de la historia humana. Entre sus páginas, el lector se sumerge en un viaje por el tiempo donde se asoma a sucesos reales que marcaron la vida de sus antepasados, se conoce a personajes célebres y, a menudo, se llega a reconocer la personalidad del propio perro/a reflejada en los que aparecen en las narraciones.

Antes de continuar hay que preguntarse algo: ¿En qué porcentaje se cree que se debe la propia existencia tal y como la conocen las personas a los perros?