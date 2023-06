El despacho de abogados especializado en derecho público y litigación, Magnauz

Magnauz es un despacho de abogados con sede en Madrid, España, que se especializa en derecho público y litigación.

Surgió como la idea de dos amigos, Nicolás Aldea y Alfonso Arellano, quienes después de trabajar juntos en una boutique especializada en derecho público, decidieron emprender su propio proyecto legal. Con un enfoque nuevo y fresco, Magnauz destaca por su análisis riguroso de cuestiones jurídicas complejas.

A pesar de tener ofertas de firmas relevantes sobre la mesa, los socios decidieron emprender justamente por creer en el valor de hacer las cosas de manera diferente, en hacerlas propias. Su objetivo era crear un despacho de abogados que no fuera tradicional ni clásico, sino un espacio abierto donde los clientes se sintieran como en casa, donde se les brindara apoyo claro en sus proyectos y donde los procesos y formas de trabajo se adaptaran a ellos. Y de esta forma surgió Magnauz, un despacho que busca lograr un impacto positivo en el mercado, apoyando y asesorando en proyectos, empresas y fundaciones, basándose en dos pilares fundamentales: esfuerzo y estudio.

Expertos en derecho público y líderes en áreas innovadoras Con una amplia experiencia en diversas áreas del derecho público, Magnauz destaca por su profundo conocimiento en derecho administrativo, contratación pública y elaboración de propuestas normativas. Además, el despacho cuenta con experiencia en sectores regulados como los medios de comunicación y las telecomunicaciones, así como en áreas innovadoras como el blockchain y las criptomonedas.

Socio estratégico para empresas, entidades públicas y emprendedores rurales Magnauz opera en tres categorías principales.

En primer lugar, se encuentran las empresas, organizaciones y personas que tienen asuntos y proyectos en colaboración con el sector público, así como aquellos que mantienen disputas legales contra las distintas Administraciones Públicas.

En segundo lugar, Magnauz atiende y colabora con el propio sector público, brindando asesoramiento legal a empresas participadas por Administraciones Públicas, fundaciones y Ayuntamientos.

Y, por último, Magnauz se compromete con el mundo rural, brindando servicios legales a empresarios dedicados a la vinicultura, ganadería y actividades cinegéticas, así como asesoramiento en materia medioambiental y en las ayudas PAC.

Más que un despacho de abogados, un aliado estratégico en derecho público La alta especialización de los socios de Magnauz les permite posicionarse como una boutique en derecho público y litigación. Sin embargo, lo que diferencia a Magnauz es su enfoque abierto, flexible y vinculado al emprendimiento, destacando por su cercanía y adaptabilidad a las preocupaciones del cliente. Más que un despacho de abogados, Magnauz busca ser el compañero jurídico o incluso el departamento interno de una empresa, integrándose en los problemas y retos diarios de los clientes como un miembro más del equipo. Desde el inicio de un encargo hasta su conclusión, los clientes tienen la tranquilidad de saber que los socios fundadores, Nicolás y Alfonso, los atenderán de manera directa, personal y personalizada. En Magnauz, no se delega la confianza, ya que los socios entienden la importancia de establecer una relación directa con los clientes sin intermediarios ni delegaciones.

La honestidad y la transparencia son los principios que guían cada interacción con los clientes, estableciendo una relación de confianza desde el inicio. Esto se refleja en sus presupuestos, que son claros y se adaptan a las necesidades específicas de cada asunto. Los clientes pueden esperar presupuestos sin las sorpresas y cargos ocultos propios de grandes estructuras de despacho o sistemas de facturación por horas.

Magnauz no es solo un despacho de abogados, es el aliado estratégico que cualquier empresa o emprendedor desea tener a su lado. Su combinación de especialización en derecho público, cercanía al cliente y enfoque transparente los posiciona como una opción excepcional en el panorama legal. Si buscas una experiencia legal personalizada, adaptada a tus necesidades y libre de sorpresas, Magnauz es el camino a seguir.