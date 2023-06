La hermana pequeña de la taberna La Española para quienes prefieren un take away y comida street food española, La Españolita

La cultura cosmopolita madrileña ha ido incorporando, con el paso de los años, las tendencias más interesantes de la comida callejera o street food.

Este creciente interés por la moda street food en Madrid ha revolucionado la forma en que los madrileños y turistas disfrutan de los encantos culinarios locales en la capital española.

En línea con esto, la famosa cadena de tabernas La Española ha impulsado la expansión de esta cultura a la comida callejera en Madrid con su última apertura, La Españolita, un negocio de take away y street food con una irresistible selección de delicias gastronómicas con sabores típicos de la cocina española.

Cocina española al estilo street food en Madrid El street food, o comida callejera, se ha convertido en una tendencia en auge en todo el mundo, y Madrid no es la excepción. Su gran atractivo para las ciudades bulliciosas y dinámicas es la combinación única de conveniencia, sabor auténtico y experiencia culinaria informal.

El estilo de cocina street food se adapta perfectamente al ritmo acelerado de la vida moderna, ofreciendo comidas rápidas y deliciosas que se pueden disfrutar sobre la marcha.

En Madrid, La Españolita, con ubicación en la concurrida calle Montera, se especializa en la cocina street food al estilo español. La línea de tabernas La Española creó esta alternativa, a pocos metros de distancia, para quienes prefieren un servicio de take away y comida street food que conserva los sabores de la cocina española que caracterizan a la taberna.

En su menú, destacan las clásicas patatas bravas, los bocadillos de calamares con patatas fritas, unos apetecibles sándwiches con jamones ibéricos seleccionados, y como especialidades de la casa, el hot dog Nebraska y la hamburguesa de tortilla española, única en la zona.

Street food en Madrid a precios asequibles en La Españolita Para aprovechar al máximo la verdadera cultura street food, La Españolita ofrece una amplia variedad de promociones y combos, entre los cuales se encuentra el delicioso menú mollete de tortilla con refresco, donde la suave textura de un mollete se combina con la clásica tortilla española, y se completa con una refrescante bebida.

Otro favorito es el menú ibérico, que incluye un exquisito sándwich de jamón ibérico, acompañado de crujientes patatas fritas y un refresco. Para los amantes de los clásicos, el menú perrito ofrece una combinación de un jugoso hot dog, acompañado de patatas fritas y una refrescante bebida.

Además de estas promociones, que resultan económicas para todos los bolsillos, La Españolita destaca por ofrecer una de las mejores relaciones calidad-precio en todas sus comidas. Con La Españolita, lo que está garantizado es una experiencia de comida street food española única y deliciosa en el corazón de Madrid, sin sacrificar el bolsillo.