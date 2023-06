La situación actual de las visas de inversión en España, con Legalcity

En España, existen varios tipos de visados y permisos de residencia destinados a extranjeros que deseen establecerse o invertir en el país. El más conocido es el Visado de Residencia para Inversores, mejor conocido como ‘Visa Golden’. También está la Autorización de Residencia para Actividad Empresarial, la Autorización de Residencia para Trabajadores Altamente Cualificados y el Permiso de Residencia para Emprendedores.

No obstante, el letrado Jorge Graupera, de Legalcity advierte que en estos momentos el gobierno está estudiando un posible cambio de condiciones para algunos visados. Por esa razón, hay que estar atento a las posibles modificaciones que salgan desde el Poder Legislativo y buscar asesoría profesional.

Los cambios que podrían aplicarse en cualquier momento Las visas de inversión o ‘Golden Visa’ fueron introducidas en el año 2013 durante la administración del entonces jefe de Gobierno Mariano Rajoy.

La intención fue la de atraer una inmigración con mayor capital para dinamizar el aparato productivo español que recién salía de la crisis de 2008. Hasta el 2022, el Gobierno había otorgado 4.940 de estas autorizaciones de residencia.

Quienes se oponen a estos ‘visados de oro’ alegan que han distorsionado el mercado inmobiliario, propiciando un encarecimiento artificial de las propiedades con la especulación. Además, la propia Unión Europea se ha quejado por el otorgamiento de estos permisos a personas que no han justificado el origen de sus fortunas.

En consecuencia, a principios de mayo, el Ministerio de Asuntos Económicos y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmó que se están analizando algunas alternativas. Estas opciones incluyen el incremento de la cantidad mínima de inversión de 500.000 euros para la compra de vivienda o incluso la supresión de estas visas. De hecho, en febrero de este año, Portugal se adelantó y tomó esta decisión.

El proceso para la obtención de la visa de inversión Legalcity es un bufete jurídico que se ha convertido en un referente para la atención de extranjeros en España. Con oficinas en Barcelona y Madrid, atienden a personas provenientes de 104 países que desean instalarse en territorio español. Muchos de ellos, contratan los servicios de estos expertos desde el exterior.

Explican que el visado para inversores es uno de los tipos de visas más solicitados en la actualidad. A estas, pueden aplicar las personas que adquieran una vivienda de, como mínimo, 500.000 euros. También optan quienes inviertan en proyectos empresariales considerados de interés nacional o colocan capital en acciones o cuentas de bancos nacionales.

Aplicar a estos tipos de visa no es un proceso fácil, ya que los requisitos migratorios dependen del país de origen y de la situación personal de cada solicitante. Es por ello que es altamente recomendable contar con apoyo profesional para evitar retrasos por desconocimiento del proceso, sobre todo, cuando se avecinan nuevos cambios.