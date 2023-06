El equipo SABWAY estará presente en la primera carrera de patinetes off road, Xelectrics Madrid

El patinete eléctrico ha presentado un gran avance en los últimos años. Hoy en día no solo representa una alternativa de movilidad sostenible, sino que también ha dado paso a diversos circuitos de competencia deportiva, los cuales vienen desarrollando una modalidad competitiva con cero huella de carbono.

En esta ocasión, Xelectrics ha apostado por organizar la primera carrera off road de VMP (Vehículos de Movilidad Personal) en España. Contará con la presencia de patinetes todoterreno y monocilos eléctricos. "Xelectrics Madrid", es una carrera que se engloba dentro de las previas del campeonato nacional "Xelectrics 2024". Destaca el equipo SABWAY, un referente micromovilidad sostenible, sus modernos patinetes eléctricos.

Una competencia llena de adrenalina con cero huella de carbono La Xelectrics Madrid es una carrera organizada por Xelectrics en conjunto con MadridRueda, la cual constituye la primera competición de patinetes off road en el país. El evento se llevó a cabo ente los días 13 y 14 de mayo, en un circuito localizado en el Parque Deportivo Camino de la Isabela, el cual ha sido preparado por el Ayuntamiento de Villalbilla, Madrid.

Con este escenario, los organizadores aspiran a incrementar la convocatoria de las pruebas eléctricas nacionales el pasado mes de abril, en las cuales contaron con la participación de más de 80 pilotos, así como 10 equipos con sus respectivos boxes, y más de 300 asistentes al evento, junto con una masiva participación en redes sociales.

En esta nueva competición, buscan ofrecer un evento más profesional y emocionante bajo un nuevo formato deportivo, donde la intensidad y la adrenalina se combinan con la sostenibilidad y el respeto al medioambiente, para ofrecer una práctica vertiginosa y emocionante con cero huella de carbono, y sin contaminación acústica. De este modo, buscan promocionar la movilidad eléctrica como alternativa sostenible, y promover los deportes ecológicos, limpios y silenciosos.

Podio de Javi Espinosa con un SABWAY Air "de serie" y 4 pilotos en la final Con este nuevo evento, Xelectrics busca reunir a las marcas más reconocidas en el sector de la movilidad eléctrica sostenible. Una de ellas es SABWAY, un operador global especializado en este tipo de vehículos, el cual destaca por su gama de patinetes eléctricos de alta calidad. Gracias a los altos estándares de sus patinetes, así como las múltiples cualidades de su servicio, esta empresa se ha convertido en un referente de la movilidad eléctrica en España, y como tal, busca sumarse a las iniciativas de competencia sostenible con cero emisiones de carbono.

En esta ocasión, el equipo SABWAY puso a prueba sus patinetes todoterreno más potentes y se optó para acudir al evento con los 4 patinetes off road insignia de la marca de serie, sin modificaciones especiales para la carrera, aunque deslimitados exclusivamente para su uso fuera de vía pública. Para ello, cuenta con la presencia de Javi Espinosa como piloto, quien tiene un destacado recorrido en las primeras pruebas de Xelectrics, incluyendo un segundo lugar en el pasado circuito realizado en Montmeló. A esto se añade la conformación de un nuevo equipo de SABWAY, en colaboración con Go Riders, uno de los primeros clubes profesionales de patinetes eléctricos de circuito y competición en el país. El apoyo de la tienda de SABWAY Ávila y su contribución y dedicación a la competición.

Tras las vueltas libres y las clasificatorias del sábado, y la eliminatoria de cuartos y semis, 4 pilotos SABWAY llegaron a la final. Hay que destacar la excelente performance de @jimpostin, @amirporhora13 y la tercera posición de Javi Espinosa, quien en esta ocasión, eligió participar con un patinete eléctrico de serie "SABWAY Air" y demostrar lo que puede hacer en un terreno off road con las máximas exigencias. Jordi Gaya, se llevó la primera posición a manos del Nami 50R, modelo especial para competición preparado por Mario Ambrosini.

"Desde el equipo SABWAY queremos agradecer la implicación de la tienda de SABWAY Ávila y su contribución y dedicación a esta competición, y lamentamos la ausencia de piloto @rider_verguis_av por problemas de salud y le deseamos una pronta recuperación."