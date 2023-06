'El sufrimiento no es un precio que tengamos que pagar como consecuencia de nuestra condición humana'

Esta es la premisa de la que parte, Enrique Obrero, en su libro, Gánate una vida sin sufrimiento.

CÍRCULO ROJO.- Para muchos, la vida a veces se convierte un pozo de dolor creado por la resistencia interior. De una forma sencilla y práctica, Enrique Obrero invita a sus lectores a “fluir con la vida”, a través de su libro: Gánate una vida sin sufrimiento.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las propias palabras del autor, “la posibilidad de trascender su propio dolor y sufrimiento, ya sea pasado, actual o futuro. Podrá comprender fácilmente las raíces mismas del sufrimiento que se encuentra en la manera en cómo nos relacionamos con nuestra propia mente. El libro es como un guía que te acompaña en un proceso que va desde la mente racional hasta la conciencia”.

La mayor inspiración de Enrique para crear este libro, ha sido su propia historia. “Yo mismo. La situación personal que venía atravesando desde hace un tiempo me hicieron ver que la situación en sí no era el problema, sino mis respuestas o mi reacción era lo determinante. Sabía que eso podía ayudar a otras personas”.

Sinopsis El sufrimiento no es un precio que las personas tengan que pagar como consecuencia de su condición humana. Solo se tienen dos alternativas ante la vida: fluir con ella o ponerle resistencia. Cuando se fluye de manera natural y sin esfuerzo, el sufrimiento se desvanece, en cambio, la resistencia siempre origina algún tipo de drama que se manifiesta en ansiedad, dolor emocional, tristeza, depresión, etc. A las personas les enseñan a ganarse la vida, pero no es suficiente con ganarse el pan si no se sabe vivir. Ganarse una vida sin sufrimiento implica un trabajo interior que lleve más allá de la mente analítica, porque es el modo que tenemos de relacionarse con ella lo que causa cualquier sufrimiento.

Autor Enrique Obrero nació en Huévar de Aljarafe (Sevilla) y estudió Teología en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Es investigador del pensamiento budista y otras corrientes espirituales. Además, se dedica a impartir conferencias, charlas y talleres.

A la edad de diecisiete años, una aguda depresión transformó su manera de ver el mundo, aunque apenas tomó una profunda conciencia de ello hasta pasados los treinta años. Entonces, inició una búsqueda interior a través de la meditación y el acercamiento a distintos maestros espirituales.

Actualmente, trabaja como guía espiritual. Tiene un método propio (Supraterapia) con el que ayuda a las personas a desbloquear su mente para encontrar la paz interior y fluir con la vida. Autor de El hermoso mono blanco, la evolución de la conciencia.