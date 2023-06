Montesquieu agoniza con Sánchez

En la España de Sánchez, Montesquieu agoniza de muy mala manera y los cuidados paliativos que le suministra a veces, solo a veces, el Poder Judicial apenas logran mejoría en el enfermo. El equilibrio y contrapeso de los tres poderes (que no separación) que predicaba el pensador francés -“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”- han desaparecido a manos de Sánchez que ahora se ve avalado y se verá respaldado por un Tribunal Constitucional, yerto, que hiede a muerto y que estará varios años sin enterrar.



Un Tribunal Constitucional a la medida de quien lo ha nombrado y que resuelve en pocos minutos contenciosos que llevan años en las carpetas de las que nadie se atrevió a sacarlos y, desde la Ley Celáa a negar el amparo a un abogado que pedía en castellano y no en catalán una resolución, todo es además de vertiginoso en los tiempos, bochornosos en sus sentencias siempre a favor del señorito.

Todo atado y bien atado porque nunca se sabe lo que hay bajo el lodo de algunas togas y cuantos “bernis” pululan por las salas y hay que prever lo que pueda pasar desde dentro de La Moncloa o fuera de La Moncloa.

Para asegurar la “constitucionalidad” de todo lo hecho y lo que pueda quedar por hacer, ahí está Conde-Pumpido con las votaciones aseguradas y hasta con la vicepresidencia del Tribunal Constitucional en primer tiempo de saludo.

Porque en algunos altos tribunales no es que haya togas cubiertas de polvo, es que están enfangadas hasta las puñetas. Esperemos que esto cambie a partir del 23J.