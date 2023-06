Premonición, ¿ganará Pedro Sánchez las elecciones?

Si el Partido Popular fuese el más votado en las próximas elecciones generales, hipótesis factible según las elecciones celebradas últimamente, y quiere gobernar el solitario sin contar con VOX que es el único Parido que pude iniciar al menos, la identidad española, no hace falta ser profeta para vislumbrar que Pedro Sánchez o su colegas, seguirán gobernando y destruyendo España. Pero aunque seamos pocos los que somos católicos coherentes y españoles, ganaremos la batalla.

Con doce discípulos comenzó Cristo el anuncio del Evangelio a todo el mundo, esa misión que parecía impoible se hizo realidad, y el Cristianismo ya está establecido en yodas las naciones dela tierra. Ganemos o no estas elecciones, nuestra labor es seguir trabajando para que España recupere su identidad, que desde hace dos mil años, ha sikdo, en su mayoría, católica. Empecemos sin demora si no lo hemos hecho, esta labor que Cristo nos encomendó.