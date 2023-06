Dia Actiu habla sobre el problema de la soledad y el aislamiento de las personas mayores

La soledad es generalmente una de las peores causas de muerte prematura en las personas mayores, incluso más grave que la obesidad. Esto se debe a que conlleva serias consecuencias en la salud, como tristeza, miedo, cuadros de depresión u otras enfermedades neurodegenerativas.

Muchas de estas situaciones suceden debido a que las familias no pueden prestarles la atención que necesitan y desean. Para contrarrestar estos casos, son una gran opción los centros de día Barcelona. Allí, las personas mayores estarán en relación con otras personas en su misma situación y con trabajadores y también realizarán distintas actividades para distraerse. En este camino, una las instituciones que ofrece una de las propuestas más completas en Barcelona es Dia Actiu.

Cómo afecta la soledad en personas mayores De acuerdo a estudios recientes, cuando una persona se siente aislada y solitaria, segrega una hormona denominada cortisol, conocida como la hormona del estrés. Esta eleva la presión arterial, causando insomnio y aumentando los síntomas de la depresión. Llegado este caso, al individuo le costará desenvolverse por sí mismo, e incluso puede volverse agresivo, retraído o desarrollar actitudes hurañas.

También se ha demostrado que la sensación de soledad conlleva enfermedades cardiovasculares y hasta afecciones al sistema inmunológico y endocrino. A su vez, este sentimiento influye en la autoestima y en el humor de la persona, hasta tal punto que pierde las ganas de interactuar con el entorno.

En definitiva, el aislamiento social es uno de los principales factores de riesgo de distimia, ansiedad y enfermedades neurodegenerativas, como la demencia senil, Alzheimer o Parkinson.

Una opción para evitar cuadros de soledad en personas mayores Si bien muchas veces las personas mayores cuentan con familiares para apoyarse, en ocasiones no reciben de ellos la atención que necesitan. La dinámica de la vida cotidiana hace que no puedan verles a diario y esto puede generar sensaciones de soledad y aislamiento social. Para evitar estas situaciones y sus consecuencias negativas para la salud, en Barcelona existe el centro de día Dia Actiu.

Su principal característica es que cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinar, formado por perfiles que se complementan y permiten el desarrollo óptimo de las tareas en conjunto. En este sentido, sus valores son el compromiso, el trabajo en equipo, la innovación, el respeto y la responsabilidad social corporativa.

Además, Dia Actiu es un centro de día completo que organiza múltiples actividades sociales y talleres. Asimismo, la institución también ofrece servicios de peluquería, asesoramiento familiar, podología, fisioterapia y rehabilitación, jardinería y atención psicológica, entres tantas otras cosas más.