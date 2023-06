Reforzar el control y reducir la evasión fiscal con las medidas 2023 de la Agencia Tributaria

La pandemia del covid, en conjunto con el aislamiento, generó un shock repentino en la actividad económica de todos los países del mundo. En la actualidad, y pasando por un proceso de recuperación, se ha generado una tendencia involucrando a la economía sumergida, la cual ha estado en ascenso el último par de años en España.

Con el fin de reducir la evasión fiscal y controlar dicho sector de la economía que se encuentra fuera del sistema, la Agencia Tributaria plantea dentro del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2023 una serie de rigurosas medidas. Es aquí donde Consultax, asesoría fiscal y contable, colabora con información a sus clientes para tomar las mejores decisiones.

Medidas drásticas para el control de la evasión fiscal Al no registrar sus ingresos y actividades, las empresas y particulares evitan cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, lo cual les proporciona un beneficio financiero inmediato de manera ilícita (evasión fiscal). A modo de cumplir con la ley, la Agencia Tributaria publicó una serie de medidas que tomará para intervenir la economía informal.

El plan incluye 9 medidas para reforzar el control y reducir la evasión fiscal. Estas son una mayor presencia en sectores en los que se produzcan un uso intensivo de efectivo o al empleo remoto de extranjeros fuera del sistema tributario; un control en donde se utilice una cantidad de efectivo que exceda la norma; supervisión de contribuyentes que o no admitan pagos banco u obtengan rentas por bienes o servicios no blanqueados o posean un patrimonio desproporcionado con la renta declarada; controlar operaciones en la última fase de la cadena del IVA; controlar las ventas verdaderas de una empresa enfrentando los sistemas deshonestos que utilizan las cajas registradoras; moderar el uso de la personalidad jurídica, cuyo exceso deriva en una disminución de la carga impositiva; verificación de las sedes donde se desarrolla la actividad económica; análisis de sociedades que integren individuos o familiares; y análisis globales del conjunto patrimonial (ámbito personal y familiar).

El panorama de la economía sumergida en España La verdadera razón de existir de estas medidas no es solo evitar la evasión fiscal, sino también mejorar la equidad en el sistema fiscal, asegurando el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todas las personas, sean físicas o jurídicas. Es importante que la economía sumergida logré integrarse al sistema, ya que, en ciertos estudios, sus actividades representan más del 20 % del PIB, lo que se traduce en la circulación aproximada de 300.000 millones de euros sin control.

Los sectores en los que predomina el desarrollo de actividades no declaradas son el primario (todo lo referido a la agricultura, ganadería, pesca, extracción de minerales), en la construcción y en la hostelería. Estos sectores son los afectados, generalmente, por las actividades de baja cualificación, donde se requiere poca formación, cultura laboral y jurídica.

Ante esta situación, Consultax pone a disposición a su equipo de economistas y asesores fiscales para ayudar a sus clientes en su administración tributaria, de modo que puedan cumplir con sus obligaciones minimizando los costes fiscales.