Las ventajas de tratar la piel atópica con cosmética natural, de la mano de Mainbo

La piel muy seca puede desencadenar irritación, picor e incluso descamación. Estos son síntomas característicos de la piel atópica, también llamada dermatitis atópica. Según estudios, la patología afecta a un 20 % de los niños y puede extenderse hasta la vida adulta, aunque en menor proporción. Por lo que se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta en dermatología.

Los tratamientos convencionales indicados para tratar esta patología suelen ser productos con corticoides que, en algunos casos, suelen generar efectos secundarios en la piel.

Una alternativa es la cosmética natural que, a través de extractos orgánicos y aceites de plantas, ayuda a disminuir los síntomas de esta patología, sin producir daños en el tejido cutáneo. Estos productos pueden adquirirse en tiendas online como Mainbo, la cual se especializa en la fabricación y comercialización de cosmética facial natural, entre ellas, la crema piel atópica.

¿Cuáles son los síntomas de la piel atópica? La piel atópica es una enfermedad inflamatoria crónica y no contagiosa de la piel que se manifiesta a través de resequedad, agrietamiento de la piel y picor en la zona afectada. Algunos pacientes también suelen presentar pequeñas erupciones, aparición de costras, y oscurecimiento de la piel.

Entre las principales causas que originan esta patología se encuentra la genética, pero también pueden aparecer debido a factores como el estrés y la ansiedad e incluso por la contaminación ambiental y la intolerancia a algunos alimentos.

La dermatitis atópica afecta mayormente a los bebés y a los niños y, en menor medida, a los adultos. Las zonas de mayor afección en los menores son la cara, los codos, las rodillas, el cuero cabelludo y las piernas. Mientras que, en los adultos, las irritaciones se desarrollan mayormente en la cara y en el cuerpo, con una sensación más o menos intensa que puede ocasionar posibles lesiones de rascado.

Cosmética natural para tratar la piel atópica Los avances en la medicina natural proporcionan sustancias eficaces para tratar la piel atópica. Estos son desarrollados por empresas como Mainbo que ofrece una gama de productos zero waste y naturales que atacan directamente las causas de esta patología y no solo sus consecuencias o efectos.

Entre su catálogo de productos se encuentra la crema piel atópica que humecta la piel profundamente, eliminando la resequedad, y aporta los nutrientes necesarios para fortalecer la piel, previniendo la aparición de la dermatitis atópica. La tienda también dispone de jabones y champús sólidos naturales elaborados con ingredientes como aceite de árbol de té y aloe vera, como ingredientes principales, que contienen propiedades efectivas para tratar esta afección de la piel.

Para la firma, es importante cuidar tanto la salud y bienestar de las personas, como también proteger a los animales y al medioambiente. Sus productos son elaborados bajo procesos sostenibles, libres del uso de ingredientes animales, o testados con ellos. Además, no generan residuos, fomentan el reciclaje y son completamente biodegradables.

Con estos atributos, Mainbo busca mejorar la calidad de vida de sus clientes y, a su vez, concienciarles sobre el consumo sostenible.