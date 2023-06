Duplicar el avance mundial en eficiencia energética de aquí a 2030: Un paso clave para alcanzar las emisiones net-zero

Decenas de ministros y directores ejecutivos de todo el mundo se reúnen en Francia con motivo de la Conferencia Mundial de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) sobre Eficiencia Energética. Un nuevo análisis expone los pasos necesarios para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos La Agencia Internacional de la Energía ha reunido esta semana en Francia a los líderes mundiales de la energía y el clima en un importante encuentro ministerial sobre eficiencia energética. Un nuevo análisis de la AIE muestra que el mundo necesita duplicar los avances en eficiencia de aquí a 2030 como parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad y la asequibilidad de la energía, manteniendo al mismo tiempo el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

La 8ª Conferencia Mundial Anual sobre Eficiencia Energética de la AIE ha reunido en Versailles a 700 personas de más de 80 países, entre ellas más de 30 ministros y 50 directores ejecutivos, para abordar cómo acelerar la mejora de la eficiencia energética. Agnès Pannier-Runacher, Ministra francesa de Transición Energética, y Fatih Birol, Director Ejecutivo de la AIE, han sido los anfitriones de este acto, organizado en colaboración con Schneider Electric.

Un informe especial - Eficiencia Energética: La Década para la Acción - publicado con motivo de la Conferencia Mundial, destaca que aumentar el progreso anual de la eficiencia energética del 2,2% actual a más del 4% anual para 2030 supondría reducciones vitales de las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, crearía puestos de trabajo, ampliaría el acceso a la energía, reduciría las facturas energéticas, disminuiría la contaminación atmosférica y reduciría la dependencia de los países de las importaciones de combustibles fósiles, entre otros beneficios sociales y económicos.

Se espera que la inversión en eficiencia energética en 2023 alcance niveles récord, a pesar de una ralentización del crecimiento interanual, ya que el elevado coste del capital lastra los posibles nuevos proyectos. Con las políticas actuales previstas y anunciadas, se prevé que la inversión relacionada con la eficiencia aumente otro 50%. Sin embargo, para que se duplique el avance anual, las inversiones en el sector deben pasar de los 600.000 millones de dólares actuales a más de 1,8 billones en 2030.

En palabras de Fatih Birol, Director Ejecutivo de la AIE: "Hoy estamos viendo un fuerte impulso a la eficiencia energética. Países que representan más del 70% del consumo mundial de energía han introducido políticas de eficiencia nuevas o mejoradas desde que comenzó la crisis energética mundial hace más de un año. Ahora tenemos que acelerar y duplicar los avances en eficiencia energética para finales de esta década. Creo que esta gran conferencia mundial, que me complace organizar junto con la Ministra francesa Pannier-Runacher, puede ser un impulso vital para acelerar la ambición y la acción".

La Ministra francesa de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, ha declarado: "El ahorro de energía y la eficiencia energética son las respuestas más sencillas y obvias tanto a la crisis energética como a la climática. Son una de las acciones más cruciales para las transiciones energéticas limpias, y por eso me siento honrada de copatrocinar esta importante conferencia mundial. Me complace colaborar estrechamente con la Agencia Internacional de la Energía para reforzar la atención prestada a la eficiencia energética en todo el mundo".

El Presidente de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, ha declarado: "Optimizar la forma en que consumimos energía es la prioridad para afrontar la crisis climática y energética. Tenemos todos los ingredientes. Lo que no tenemos es tiempo: Simplemente no podemos dejar pasar más tiempo antes de desplegar al máximo el poder de la electrificación y las tecnologías digitales de eficiencia energética".

La política desempeñará un papel fundamental a la hora de que el mundo logre la eficiencia energética a corto, medio y largo plazo. El plan RePowerEU en Europa, la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos y la iniciativa japonesa Green Transformation (GX) son algunos ejemplos de los renovados esfuerzos de los responsables políticos por cumplir la agenda de eficiencia energética. Por su parte, varias economías emergentes y en desarrollo -como India, Chile y Sudáfrica- han promulgado medidas progresivas para poner en primer plano la eficiencia energética.

El nuevo informe de la AIE muestra cómo duplicar los esfuerzos en eficiencia energética también puede tener efectos positivos en la sociedad. En la actualidad, el sector emplea a decenas de millones de personas en todo el mundo. Con una mayor ambición, las actividades de eficiencia energética podrían generar otros 12 millones de puestos de trabajo en todo el mundo de aquí a 2030. Y lo que es más importante, una demanda de energía más eficiente y menor favorece un avance más rápido hacia el acceso universal a una energía moderna y asequible en las economías emergentes y en desarrollo. El cambio hacia una electrificación eficiente mediante la eliminación progresiva de la quema tradicional de biomasa, como el carbón vegetal y la madera, para calentar y cocinar también aporta múltiples beneficios en términos de mejora de la calidad del aire y de la salud.

Para seguir apoyando una acción más decidida en favor de la eficiencia, la AIE ha desarrollado y actualizado su conjunto de herramientas políticas para los gobiernos. El conjunto de herramientas consta de dos partes: La primera son 10 principios estratégicos, basados en las recomendaciones de la Comisión Global para la Acción Urgente sobre Eficiencia Energética, que reúnen aprendizajes clave de la experiencia global sobre cómo maximizar el impacto de todas las políticas y programas de eficiencia energética. El segundo es un conjunto de paquetes de políticas sectoriales que ponen de relieve las políticas clave de que disponen los gobiernos y cómo pueden integrarse en un conjunto coherente y eficaz de políticas y acciones para obtener ganancias de eficiencia más rápidas y sólidas. El conjunto de herramientas políticas 2023 incluye dos nuevos paquetes de políticas sobre cocina limpia y financiación, así como actualizaciones de los paquetes existentes.

Acerca de la AIE

La AIE trabaja con los gobiernos y la industria para dar forma a un futuro energético seguro y sostenible para todos. Están liderando una nueva era de cooperación energética internacional. Su programa tecnológico sienta las bases de las asociaciones internacionales de investigación públicas y privadas. Trabajan con una amplia gama de organizaciones y foros internacionales para garantizar sistemas energéticos seguros, asequibles y sostenibles.