¿Cuáles son los factores principales de la nueva ley de la vivienda?, por Realtyplus

El pasado día 17 de mayo fue aprobada en el Senado la nueva ley de vivienda, que ha creado mucha incertidumbre entre la gran mayoría de los ciudadanos. Y es que ahora mismo, hay muchos que se preguntan si esta nueva ley repercutirá en mayores dificultades, o si, por el contrario, representa nuevas oportunidades.

Con el fin de poder aclarar un poco mejor de qué va esta nueva ley, la firma inmobiliaria Realtyplus ofrece en este artículo información de interés que puede ser de gran utilidad para los lectores. Esta compañía tiene mucha experiencia en el sector, y como empresa inmobiliaria, se mantiene al tanto de las nuevas leyes y normativas para ofrecer siempre el mejor servicio a sus clientes.

¿En qué consiste la nueva ley de vivienda? Como profesionales del sector inmobiliario, la firma Realtyplus se ha dedicado a analizar cuáles son los factores principales a tener en consideración de esta nueva ley. La razón es que esta no solamente tiene impacto directo en todas las personas y sus inmuebles, sino también en el trabajo de los agentes inmobiliarios actuales. Realtyplus ha analizado la ley concretamente en 12 puntos. Como primer punto, se establece ahora que las zonas tensionadas para el alquiler y su demarcación serán competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Además de eso, las zonas marcadas como tensionadas generarán restricciones en el incremento de precios de alquiler dentro de ellas.

En segundo lugar, habrá más control y fomento de las viviendas de protección oficial tanto en el acceso como en su uso, ya que solo se podrán utilizar como primera residencia. Habrá también control sobre la transmisión con base en los precios máximos fijados y el perfil del demandante de vivienda de Protección Oficial, entre otras cuestiones.

Como tercer punto, las agencias inmobiliarias tendrán la obligación de tener un seguro de Responsabilidad Civil, mientras que en cuarto lugar, las comunidades autónomas deberán implantar un registro voluntario de agencias inmobiliarias.

Aspectos a resaltar y conclusiones La nueva ley de vivienda incluye también otros puntos que, por lo menos para las agencias inmobiliarias, pueden ser un poco conflictivos. Y es que, por ejemplo, hay elementos de esta ley con respecto a la información que se aporta bajo petición del comprador o inquilino de una vivienda. La razón es que, entre otras cosas, la agencia inmobiliaria estará obligada a entregar esta información bajo petición, pero no obliga al propietario a que la proporcione, lo que puede acabar en conflictos incluso con algunas consecuencias.

Por otro lado, las agencias no pueden cobrar honorarios por la gestión de alquiler o formalización del contrato. No obstante, hay algunos puntos clave que son de ventaja para el inquilino, como, por ejemplo, la prohibición de imponer gastos extra al alquiler, un límite de actualización de renta, nuevas medidas que alargan los desahucios, entre otras.

Como conclusión, hay medidas que indudablemente no solo son difíciles de entender, sino también complicadas de incorporar en el día a día, lo que podría terminar generando un efecto contrario al buscado. No obstante, tanto las agencias como los propietarios e inquilinos no tienen otra opción más que cumplir cabalmente con esta nueva normativa. En cualquier caso, en el blog de Realtyplus se puede leer con mucho más detalle cada uno de los puntos de esta nueva ley de vivienda.