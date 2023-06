MobuArteX, los artesanos que diseñan las calles mediante mobiliario urbano

El arte de la decoración comprende un universo donde la imaginación y la creatividad no tienen límites y permiten crear obras únicas. Por medio de estas se expresan las emociones, los gustos y la propia cosmovisión de cada artista.

MobuArteX es una compañía de mobiliario urbano que por medio de una visión innovadora, llena de verdadero arte las calles de España. Gracias a su equipo de maestros artesanos profesionales, logran diseñar las calles con obras de gran envergadura que traen una renovación visual en todos los sentidos.

Adornando las calles con arte MobuArteX es una empresa que nace por el deseo de convertir las ciudades en espacios que repunten por su belleza, sus colores y originalidad, fue quien tuvo la visión de cambiar, adaptar y mejorar el mobiliario de los entornos por medio de creaciones artísticas que no solo fueran obras de arte especiales, sino funcionales. Es así como los artesanos de esta empresa diseñan las calles de las ciudades, regalando así espacios únicos y atractivos que engalanan la zona.

Gracias al arduo trabajo de estos profesionales, el público en general puede disfrutar de expresiones artísticas sorprendentes y cautivadoras en los espacios públicos que, en definitiva, distan de lo convencional.

Uno de los puntos más atractivos de las técnicas implementadas por los artesanos de MobuArteX es el cuidado del medioambiente. En cada uno de los trabajos realizados no se generan residuos y se le da nueva vida al mobiliario en uso o deteriorado, evitando la sustitución total del mismo.

Amplio catálogo de obras realizadas Bajo la dirección del administrador de la empresa, Ricardo Torres, el equipo de MobuArteX se especializa en crear verdaderas obras de arte aplicando la innovadora y exclusiva técnica wave ceramics, desarrollada por los hermanos Amores. Esta técnica consiste en moldear la cerámica a cualquier forma o superficie de manera artesanal, creando formas y aportando los colores de cada pieza cerámica en un proceso minucioso y detallado.

Durante años de trayectoria, esta empresa ha logrado crear magníficas obras para adornar y embellecer los espacios públicos, como bancos, jardineras, farolas, papeleras públicas y bolardos. Asimismo, han participado en la creación de esculturas originales, en el adorno de fuentes de agua y en la creación de letras, conjuntos, mosaicos y carteles que llenan de vida las calles. Cabe destacar que MobuArteX también ofrece sus servicios para los particulares que deseen obtener una creación exclusiva para su propio disfrute, en maceteros, esculturas, letreros, etc.

En la web de la empresa se puede mirar la galería de fotos de muchas obras realizadas por el equipo, y allí mismo se puede contactar a su equipo de profesionales para solicitar mayor información sobre sus trabajos.