¿Por qué se recomienda viajar siempre cubierto por un seguro de viaje?

Según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Europa recibe más de 500 millones de turistas al año. Esto se debe a que presenta atractivos culturales, naturales y urbanos durante todo el año. Ahora bien, es importante saber que para entrar a la mayoría de los países de este continente es necesario contar con un seguro de viaje a Europa.

Según comentan los especialistas del blog de turismo Vida de Turista, esta póliza debe tener un valor mínimo de cobertura de 30.000 €. Gracias a este tipo de servicios es posible cubrir distintos problemas de salud e incidentes como pérdidas de equipaje, entre otras cuestiones.

¿En qué países es obligatorio contar con un seguro de viaje a Europa? En Europa cada país administra sus servicios públicos de salud de distinta manera. En algunos, los ciudadanos pueden acceder a servicios gratuitos y en otros no. En cualquier caso, los gastos médicos son caros, por lo que 25 países decidieron desarrollar una política en común con respecto a los viajeros al suscribir el Acuerdo de Schengen, que permite circular libremente entre distintos países del continente, pero establece requisitos para hacerlo.

Uno de ellos es que los turistas deben contar con un seguro de salud. En cualquiera de estos países, los turistas pueden ser parados en los puertos, aeropuertos o fronteras y exigir que contraten un seguro de viaje si es que no lo tienen. Si esto sucede, el monto a desembolsar por este servicio será mayor que si ha sido contratado con antelación.

Entre otros, los países que forman parte de este acuerdo son algunos de los que presentan mayor actividad turística como, por ejemplo, España, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Portugal y Países Bajos. Otros como el Reino Unido o Irlanda no forman parte de este tratado y siguen sus propias normas de inmigración.

De todas maneras, los profesionales de Vida de Turista recomiendan contratar un seguro de viaje, ya que resolver una emergencia de salud u otro tipo de problemas con tarifas en libras esterlinas puede ser difícil de afrontar. En cambio, con el respaldo que ofrece una póliza un turista puede viajar con mayor tranquilidad.

¿Qué cubre un seguro de viaje a Europa? Las pólizas de estos seguros cubren distintas eventualidades y pueden personalizarse. Ahora bien, en la mayoría de los casos están incluidos los gastos médicos y hospitalarios (DMH), los costes derivados de un fallecimiento y la cobertura de fármacos, problemas dentales y atención médica para embarazadas. Además, entre los servicios más comunes también se encuentran la cobertura de sesiones de fisioterapia. Más allá de la salud, estos seguros también suelen cubrir casos de repatriación o pérdida de equipaje.

Por otra parte, existen compañías aseguradoras que ofrecen distintos planes y servicios específicos. Esto puede incluir problemas con el avión, como gastos derivados de retrasos en los vuelos o cobertura de cancelación de viaje. Otra posibilidad es adquirir cobertura para una fianza judicial o asistencia legal en caso de accidentes de tráfico en el lugar de destino.

Entre otros servicios, las pólizas de seguros de viaje también pueden incluir cobertura deportiva, alojamiento para un acompañante o daños en el equipaje. Cada uno de estos elementos hace que el seguro tenga un costo distinto. En líneas generales, cuanto mayor es el precio del seguro más amplia resulta la cobertura. En cualquier caso, los profesionales de Vida de Turista recomiendan leer siempre la póliza antes de firmar el contrato para después poder viajar con mayor seguridad.

¿Cómo elegir un seguro de viaje? Según indican los especialistas de este blog, la cobertura ideal depende del estilo de vida de cada persona y del propósito del viaje. En este sentido, visitar plazas, museos o restaurantes tiene mucho menos riesgo que hacer senderismo en la montaña o deportes extremos en el mar. Por ejemplo, algunos viajeros consideran necesario sacar un seguro por invalidez permanente o muerte accidental. En otros casos, esto no resulta necesario.

En cuanto al precio de los seguros, en Vida de Turista es posible acceder a distintas cotizaciones y comparaciones. Si bien el coste depende de la cobertura, la extensión del viaje y otras cuestiones, el precio del seguro suele ser mínimo en comparación con el valor de un pasaje aéreo (menos del 5 %). Además, en este blog ofrecen cupones de descuento para acceder a precios promocionales.

Según indican los especialistas de Vida de Turista, un seguro de viaje a Europa es una garantía tanto para el país de destino como para el viajero, que puede disfrutar de su experiencia sin preocupaciones.