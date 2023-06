Marcas, Patentes y Nombres Comerciales en España, por ValoracióndeMarcas.es

Sin importar el tamaño de la empresa, conocer el valor de sus Marcas, Patentes o Nombres Comerciales es fundamental para mejorar su crecimiento.

De forma interna, una compañía cuenta con diversas variables que le pueden sumar o restar valor. Entre los cuales destacan las Marcas, las Patentes, los Nombres Comerciales, la cuenta de resultados, la maquinaria, los edificios, etc.

Independientemente del sector, cada Marca, Patente o Nombre Comercial, tiene un valor real que se debe conocer y cuyo valor se puede utilizar para diversos fines.

Importancia de la valoración de marcas y nombres comerciales La valoración de Marcas, Patentes y Nombres Comerciales, requiere un análisis profesional y experto que determine su valor.

Por medio de su servicio especializado, realizan un informe completo que se puede utilizar para diversos fines de cualquier empresa: Fusiones y Adquisiciones, Ventas de Activos, Franquicias, Financiación, Insolvencias y Liquidaciones, Gestión del Desempeño, etc. No debe olvidarse la importancia que tiene el valor de las Marcas, Patentes o Nombres Comerciales para iniciar o mantener la cotización en bolsa.

Recibir resultados reales con Valoración de Marcas Con la implementación de internet y las redes de comunicación online, actualmente se pueden obtener métricas más precisas del valor de la compañía.

Con los resultados de nuestro análisis se pueden tomar decisiones en pro del crecimiento tanto de la Marca como del Nombre Comercial.

El valor las Marcas, las Patentes y los Nombres Comerciales, es fundamental para el crecimiento a largo plazo, monitorizarlo es clave para determinar el crecimiento e impulsar el nombre de la misma.