Vivir el ahora a través del libro 'Alma', de Amanda Solano

A menudo, las cosas más sencillas son las que se escapan a la valoración de las personas. Amanda Solano rescata precisamente eso, lo cotidiano, en su libro Alma, con la intención de invitar a sus lectores a vivir el ahora o, como ella dice, "aprender de las experiencias que la vida nos regala y entender situaciones cotidianas".

"Sentí que era momento de sacar a la luz canalizaciones que me decían a través de registros akáshicos para todas las personas; me impulsaron a canalizar de esa manera, mediante la lectura, porque así podría llegar a un púbico mayor del que lo estaba haciendo (desde mi negocio, solo a las personas que venían). De esta forma, el mensaje de vivir el ahora, de sentir el momento presente y vivir la vida como merecemos puede llegar a todos los rincones del planeta."

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el/la lector/a va a encontrar, según las palabras de la propia autora, "experiencias personales que me han ocurrido y mensajes canalizados por nuestros guías, para entender ese aprendizaje que he vivido personalmente. El/la lector/a podrá verse reflejado en muchas escenas que describo, pues somos un espejo, y encontrará respuestas a ciertas experiencias que haya vivido también".

Sinopsis En determinados momentos de la vida, las personas se hacen infinidad de preguntas y pasan por diferentes aprendizajes, según el momento que estén viviendo. ¿Qué es el amor hacia uno mismo? ¿Cómo trabajarlo? ¿Qué es la muerte? ¿Hacia dónde va la humanidad? Estas son muchas de las preguntas que surgen a lo largo de la vida y que aquí la autora, a través de experiencias y aprendizajes propios, resuelve con mensajes canalizados a través de los registros akáshicos. Un libro para conocerse a uno mismo, sacar una mejor versión y compartir el mensaje con los seres queridos. Porque cuanta más luz se dé al mundo, mayor evolución común se conseguirá.

Autora Amanda Solano nació en Málaga, el 1 de mayo de 1993. Apasionada por la lectura desde pequeñita, escribe su primer libro acerca de sus experiencias y aprendizajes de la vida, junto con una canalización de mensajes realizados a través de los registros akáshicos.

Guiada por su corazón, decidió continuar su misión de vida de ayudar a las personas a través de terapias holísticas. Desde niña, despertaba un gran interés por la espiritualidad y decidió crecer en esta rama.

La canalización, una de sus habilidades más fuertes, la ha impulsado a crear este libro. Su objetivo es compartir conocimientos y concienciar a las personas.

Actualmente, dirige Centro Nashira, un lugar para que las personas conecten con su interior, encuentren su bienestar e, incluso, se formen, si así lo desean.