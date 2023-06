El mantenimiento de palbociclib no mejora la supervivencia libre de progresión respecto a la terapia endocrina en pacientes con cáncer de mama avanzado HR+/HER2

Resultados presentados por MEDSIR del ensayo clínico PALMIRA en el congreso de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2023 El mantenimiento con palbociclib no mejora significativamente la supervivencia libre de progresión en comparación al tratamiento endocrino en monoterapia en pacientes con cáncer de mama avanzado con receptor hormonal positivo/HER2 negativo (HR+/HER2-). Así se desprende de los resultados presentados por MEDSIR del ensayo clínico PALMIRA en el congreso de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2023.

Este estudio aleatorizado de fase 2 ha evaluado la eficacia y seguridad del mantenimiento con palbociclib en combinación con terapia endocrina como tratamiento en segunda línea en pacientes con cáncer de mama avanzado con receptor hormonal positivo/HER2 negativo (HR+/HER2-) que previamente habían progresado al tratamiento de primera línea a base de palbociclib más terapia endocrina, después de haber obtenido un beneficio clínico con este régimen.

Los resultados demuestran que el mantenimiento con palbociclib no mejora significativamente la supervivencia libre de progresión, el objetivo primario del estudio, en comparación al tratamiento endocrino en monoterapia en esta población de pacientes.

"Aunque los resultados del estudio PALMIRA son negativos, servirán de guía para futuras investigaciones sobre el tratamiento óptimo tras la progresión a inhibidores de CDK4/6 y para la práctica clínica", afirma el Dr. Llombart-Cussac, cofundador de MEDSIR, investigador principal del estudio y jefe de Servicio del Hospital Arnau de Vilanova. Los resultados del PALMIRA indican que "volver a tratar con el mismo inhibidor de CDK4/6 y cambiar la terapia endocrina no mejora los resultados de las pacientes".

MEDSIR, una empresa dedicada al avance de la investigación clínica en oncología,es el promotor del estudio que ha contado con el liderazgo científico del Dr. Antonio Llombart-Cussac, y con el Dr. Javier Cortés y el Dr. José Pérez como coordinadores científicos. En el ensayo participaron 198 pacientes con cáncer de mama avanzado HR+/HER2- procedentes de 41centros de 6 países europeos.

La terapia endocrina es la base del tratamiento de las pacientes con este tipo de cáncer. Varios estudios han demostrado que la adición de inhibidores de las quinasas dependientes de ciclinas 4 y 6 (CDK4/6) a la terapia endocrina de primera y segunda línea mejora la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Sin embargo, aún no se ha establecido el tratamiento óptimo tras la progresión con un inhibidor de CDK4/6.

Guía para futuras investigaciones

Una de las opciones terapéuticas que se han estudiado en este escenario es mantener el tratamiento con inhibidores deCDK4/6 después de la progresión, bien cambiando solo la terapia endocrina o cambiando el inhibidor de CDK4/6. Algunos estudios ya habían sugerido un beneficio continuado de este enfoque clínico, pero deben interpretarse con precaución debido a posibles sesgos, principalmente el uso de un inhibidor de CDK4/6 diferente.

El Dr. Javier Cortés, cofundador de MEDSIR, profesor de la Universidad Europea de Madrid y Director del International Breast Cancer Center (Barcelona y Madrid), afirma que "en base a los resultados del estudio PALMIRA, sospechamos que existe un subgrupo de pacientes que podría beneficiarse del mantenimiento con palbociclib tras una progresión a tratamiento previo con palbociclib. Los biomarcadores son la manera de identificar a estas pacientes y optimizar las mejores opciones de tratamiento para ellas".