‘Luranca’, la novela histórica de Javier Recarte Casanova, inspirada en esta isla canaria

CÍRCULO ROJO.- Javier Recarte Casanova publicó su primer libro en el año 1994, y aunque Luranca comenzó hace cuarenta años en el hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife, no ha sido hasta ahora que se ha decidido a publicarla. “De este libro destaco la historia del protagonista, el guanche Limbo, nacido en la isla Luranca (San Borondón) con un ingenio extraordinario, creador de aparatos muy adelantados a su época, el siglo XV. Le hago interactuar con los menceyes de la isla Benahoare (La Palma antes de la conquista), que reinaban en esa época; y, más tarde, en el sur del reino de Castilla, con personajes de la aristocracia andaluza, ayudándolos en la conquista de Gibraltar en 1462”, explica él mismo.

Publicadas en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “creo que puede encontrar las bases de mi lema, que es lo que me ha guiado en la vida: "Los mejores compañeros de viaje son el conocimiento y la sabiduría".

“El conocimiento por el estudio constante, que nos enriquece; la sabiduría, por la experiencia, que nos hace sabios; lo que hemos vivido nos enseña a no cometer los mismos errores, dándonos la opción de descubrir cuál es el mejor camino para llegar”, añade.

Sinopsis Esta historia se inicia en 1492 durante la conquista de la isla de Benahoare, en Canarias (La Palma) por las tropas castellanas, patrocinada por los Reyes Católicos. Uno de los guanches viejos que desembarca en Benahoare, que acompañaba como traductor a los invasores castellanos, le cuenta a una niña la historia de la isla Luranca y del guanche Limbo, protagonista de este relato.

La trilogía es la historia novelada de la famosa isla de San Borondón (Luranca en la novela) en Canarias. Transcurre toda la trama ente 1398 y 1492, describiendo la vida de este guanche, Limbo, nacido en Luranca tras una explosión volcánica que hundió a sus habitantes en una gruta de la que era imposible salir. En las tres novelas de la saga se describen sus aventuras dentro de esta gruta y su ingenio para lograr salir de ella. Más tarde en Benahoare (La Palma), antes de la conquista, se relata la ayuda que ofreció a los menceyes de Ahenguareme (hoy Fuencaliente) contra sus enemigos, otros menceyes de la isla, o los esclavistas castellanos que raptaban mujeres y niños para venderlos en la Península; y, por último, se describe el viaje que tuvo que realizar al reino de Castilla, interactuando con los personajes más relevantes de la época en Sevilla, Tarifa, Gibraltar y Cádiz. La vida de Limbo se verá distorsionada brutalmente debido a un poderoso enemigo que pretende arrebatarle a su esposa, y a los esclavistas que arrasan los poblados para raptar mujeres y niños.

Luranca es una trilogía de aventuras históricas protagonizada por un personaje polifacético, muy inteligente y capaz de inventar aparados muy adelantados al Siglo XV, en el que vivió. Su meta suprema, lo que le ha guiado toda su vida, es salvar a su pueblo de la maldición que su propia madre provocó.