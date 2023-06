Novakid crea una innovadora academia de profesores para perfeccionar la enseñanza online de inglés para los más pequeños

Novakid, una de las principales empresas de Europa en enseñanza de inglés como idioma extranjero para niños de 4 a 12 años, ha lanzado la Novakid Teacher Academy. El primer curso que se ofrece a los profesores de inglés, tanto nuevos como experimentados, es el Novakid TEYL (Teaching English to Young Learners - Enseñanza de inglés a los jóvenes alumnos), un amplio programa que incluye consejos prácticos y soluciones para conseguir la mejor enseñanza online para los alumnos más jóvenes Este curso de acreditación CPD proporcionará un certificado de 35 horas a los profesores, que disponen de 60 días para completarlo como mejor se adapte a sus horarios. El programa está orientado a un amplio abanico de clientes: desde padres que enseñan en sus casas a instituciones públicas (de guarderías a universidades). Los cursos proporcionarán a los participantes las habilidades necesarias para una adecuada enseñanza online a los jóvenes.

Elena Campanella, directora de profesores en Novakid, declaró: "como plataforma líder en enseñanza de inglés como segunda lengua (ESL) para niños de 4 a 12 años, hemos decidido ofrecer un curso con materiales para ayudar a aquellos interesados en comenzar su formación en el mundo del ESL. Este curso, a ritmo adaptable, incluye información estructurada, estudios de casos prácticos y consejos para la enseñanza, todo ello desarrollado por nuestros mejores tutores del equipo de Desarrollo Docente. Con el lanzamiento de su Teacher Academy, Novakid da el primer paso para establecer un nuevo centro de formación en enseñanza de inglés".

La Novakid Teacher Academy se centrará en tres áreas:

Acreditación docente: la acreditación CPD del Reino Unido confirma que los poseedores de un certificado de la Novakid Teacher Academy tienen las competencias necesarias para trabajar en la industria de la enseñanza de inglés a los jóvenes (TEYL). El Servicio de acreditación CPD es la principal institución independiente de acreditación CPD que opera en todos los sectores empresariales. Biblioteca del curso de la Teacher Academy: para septiembre de 2023, los participantes tendrán acceso a una serie de cursos asíncronos certificados, que se pueden completar por separado o como parte de un pack. Estos cursos han sido desarrollados por el equipo de contenidos de Novakid, e incluyen seminarios web y material docente imprimible para la enseñanza online y offline. Comunidad de profesores de Novakid: todos los profesores no afiliados podrán acceder a la plataforma para poner en común buenas prácticas, aprender y hablar con otros profesores. La comunidad hará posible que todos los participantes en el curso puedan comunicarse entre sí cuando necesiten ayuda para completarlo. Además, recibirán acceso exclusivo a eventos especiales. La enseñanza de inglés se ha vuelto cada vez más importante desde que las escuelas públicas convirtieron en obligatorias las clases de dicho idioma. Por otro lado, los niños aprenden a hablar el idioma a una edad más temprana, y los padres esperan que sus hijos no tarden en hablar inglés con fluidez. Esto ha llevado a las empresas de edtech (tecnología educativa) a llenar el espacio entre la enseñanza pública y las expectativas de los padres. En este contexto, los profesores que adquieran experiencia real con herramientas de enseñanza online podrán acceder a mejores oportunidades laborales y conseguirán más alumnos.

Según una serie de estudios en varias empresas de TEFL (enseñanza de inglés como lengua extranjera), hay una media de 20.000 puestos de trabajo en plataformas TEFL. Los estudios revelaron que la experiencia docente es menos importante para las empresas de enseñanza de inglés que la certificación TEFL. De hecho, la mayoría de puestos ofrecidos estaban abiertos a profesores recién cualificados. Esto puede atribuirse a la revisión de los métodos docentes, que se han desplazado desde la enseñanza offline a la online o híbrida. La flexibilidad y el CPD son los dos componentes clave que los profesores necesitan para desenvolverse en unas aulas en continuo cambio.

"La enseñanza online te da la oportunidad de administrar tu tiempo y aumentar tu potencial, y este curso te ofrece las herramientas que necesitas para ser un buen profesor de TEYL", en palabras de Campanella.

Novakid es una empresa de aprendizaje mediante juegos, conocida por su plataforma pionera de enseñanza de inglés para niños de 4 a 12 años. Como plataforma de referencia para el aprendizaje basado en el juego, Novakid es la nueva generación de enseñanza online para niños.

Max Azarov, CEO de Novakid, declaró: "aprender inglés proporciona a los niños las habilidades y los talentos necesarios para el mundo del mañana. Novakid lleva la diversión, las aventuras y la imaginación a los hogares de nuestros alumnos. Nuestros programas y planes de estudios exclusivos permiten a los niños aprender inglés mediante actividades online inmersivas y divertidas".

El precio para los primeros que se apunten al primer curso es de 29,99$ (precio normal: 54,99$). Para saber más sobre la Novakid Teacher Academy, se puede visitar la página web.

Notas para el editor:

CPD (Continuing Professional Development - Desarrollo Profesional Continuo)

TEFL (Teaching English as a Foreign Language) o ESL (Teaching English as a Second Language) es la enseñanza de inglés para hablantes no nativos.

TEYL (Teaching English to Young Learners) es la enseñanza de inglés como lengua extranjera (EFL) para niños de 3 a 10 años. Catálogo CPD de Novakid: https://cpduk.co.uk/providers/novakid