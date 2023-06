Worldline renueva por 5 años más su acuerdo como proveedor exclusivo de soluciones de pago con Areas

Worldline proporcionará la infraestructura de pagos necesaria en la actividad de Areas en España. La solución abarca multi enrutamiento para permitir trabajar con múltiples bancos adquirentes y garantizar su funcionamiento ante una posible caída del ecosistema. La solución de Worldline está certificada por la mayor parte de los esquemas: VISA, MasterCard, American Express, JCB, Union Pay, Discover, etc. Areas, líder internacional en restauración y retail en el mundo de los viajes que da servicio a más de 350 millones de clientes en 10 países ha renovado por 5 años su acuerdo con Worldline como proveedor exclusivo de soluciones de pago. Ambas compañías trabajan en colaboración desde 2017 y el nuevo contrato contempla la gestión de pagos en todas las actividades relacionadas con el desarrollo de negocio de Areas en España.

Recientemente, Areas se adjudicó el 70% de la restauración del aeropuerto de Barajas y cuenta con más de 600 establecimientos en 114 espacios concesionales en España que dan servicio a más de 82 millones de clientes cada año.

En conformidad con el contrato, Worldline proporcionará la infraestructura de pagos necesaria en la actividad de Areas en aeropuertos, estaciones de tren, recintos feriales, áreas de servicio en autopistas y en otras tiendas, como, la tienda del Barça, donde también está presente. El acuerdo contempla un equipo dedicado de especialistas y un sistema de "pago por uso", donde Worldline facturará sus servicios en función del volumen transaccional.

Utilizará la robusta solución de pagos multi país de Worldline que permite cambiar de bancos adquirentes sin necesidad de cambios de infraestructura. La solución cubre el pago con tarjeta con diferentes tecnologías, como banda magnética, chip y contactless a través del terminal de pago y dispone de los últimos estándares de seguridad acordes con el PCISSC.

El nuevo contrato confirma la confianza de Areas en las soluciones, productos y servicios de Worldline y en una tecnología que ofrece el estado del arte del mercado. La solución que buscaba debía ofrecer un multi enrutamiento, permitir trabajar con múltiples bancos adquirentes y garantizar su funcionamiento ante una posible caída del ecosistema y está certificada por la mayor parte de los esquemas: VISA, MasterCard, American Express, JCB, Union Pay, Discover, etc. Un valor añadido clave para una compañía internacional como Areas. Además, la solución debía tener un enfoque suficientemente abierto para incorporar progresivamente aquellas novedades demandadas por el mundo de los medios de pago.

David Valero Compte, Head of Global Accounts Retail y Country Manager de Merchant Services Iberia en Worldline dijo: "Nos sentimos honrados y orgullosos de la confianza continua que Areas pone en nuestra colaboración. Más allá de ofrecer tecnología de vanguardia, siempre nosesforzamos por ayudar a nuestros clientes a optimizar la experiencia del usuario y en impulsar su negocio".

Javier Pulido, Director de Procesos, Sistemas y Tecnología de Areas Iberia resalta: "Apreciamos tener a Worldline como nuestro partner. Uno de nuestros criterios clave a la hora de escoger a Worldline fue que nos proporcionaran una solución universal que permitiera trabajar con múltiples bancos adquirentes y garantizar operaciones ininterrumpidas en todo momento".