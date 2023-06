“World Vision lamenta el impacto de la destrucción de la presa de Nova Kakhova en miles de niños y niñas ucranianos y en su población más vulnerable y está trabajando estrechamente con las agencias de la ONU para responder a las necesidades”.

“Este implacable sufrimiento de los niños y niñas ucranianos es inaceptable, inhumano y debe detenerse. Personas inocentes que no tienen nada que ver con esta guerra son las que soportan el dolor y el sufrimiento”.

“Alrededor de 16.000.000 de personas, muchos de ellos niños y niñas, corren peligro con la destrucción de la presa de Nova Kakhova. Estas personas no son objetivos, son seres humanos atrapados en medio de esta guerra. El mundo debe actuar colectivamente para ponerle fin y salvar sus vidas”.

Se calcula que 18 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente en Ucrania, de las cuales 5,4 millones son desplazados internos.

Trabajando con sus socios, la respuesta de World Vision en Ucrania ha asistido a 740.786 desplazados internos, de los cuales más de 361.000 son niñas y niños en 24 regiones.

World Vision está realizando actualmente una evaluación con socios locales y equipos de la ONU para ayudar a cubrir las necesidades de los desplazados por las inundaciones. Estamos preparados con alimentos y artículos no alimentarios listos para su distribución.