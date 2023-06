¿Cómo superar el duelo? Los expertos de Calma Al Mar lo explican

El duelo consiste en una respuesta emocional y psicológica natural que se presenta cuando las personas sufren una pérdida significativa. El duelo más conocido surge ante la muerte de un ser querido, pero también pueden aparecer duelos frente a la pérdida de todo tipo de relaciones, ya sea vínculos con otras personas como la pérdida de una relación de pareja o el abandono de una amistad, o por la pérdida del trabajo o incluso por un cambio de lugar de residencia. Todas estas situaciones pueden generar síntomas muy parecidos de duelo, y pueden incluso incapacitar a las personas para tener una vida satisfactoria. Las pérdidas suelen llevar habitualmente una afectación emocional, que, en algunos casos, es muy intensa y llega a paralizar la vida de quien la sufre. La evolución más frecuente ante una pérdida es que, al cabo de unas semanas o meses, la persona que la ha sufrido se restablezca. Sin embargo, algunas personas no llegan a sobreponerse por sí mismas a una pérdida, generando un impacto emocional crónico que les impide seguir con su vida normal. En estos casos, se está hablando ya de un duelo patológico que requiere de la atención por parte de un experto.

En ese contexto, los especialistas en psicología del Centro de Psicología Calma Al Mar comparten diferentes soluciones sobre cómo superar el duelo. En su centro de psicología llevan años ayudando a personas de todas las edades a superar sus duelos patológicos. Desde su experiencia, afirman que un duelo patológico no tratado tiende a extenderse en el tiempo, a veces a lo largo de toda la vida de una persona. Un duelo con el adecuado tratamiento ayuda a restablecer la vida de la persona y devolverla a una gestión emocional adecuada.

¿Cómo superar el duelo? A la hora de atravesar un duelo patológico, es importante recordar que este no sigue un orden rígido ni se presenta de la misma manera para todas las personas, pero existen diferentes etapas comunes a las cuales la mayoría de los pacientes suelen enfrentarse. Estas consisten en la negación de la pérdida, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Para superarlas de la forma más sana, la terapia de duelo suele ser de ayuda para trabajar y enfrentar el dolor.

En este tipo de terapia, se abordan los diferentes síntomas del duelo, que pueden ser una intensidad emocional persistente, la dificultad para llevar a cabo las actividades diarias, el aislamiento y dificultades sociales, el sentimiento de culpa, ira o amargura persistentes y las dificultades para adaptarse a la vida sin la persona o situación que se ha perdido. Para lograr salir de estos estados, un terapeuta especializado en duelo será de gran ayuda a la hora de asistir a los pacientes a recuperar su salud mental y tomar las riendas de su vida.

Asistencia psicológica experta para tratar el duelo Un gran aliado a la hora de aprender a superar el duelo es el centro Calma Al Mar, que cuentan con un equipo de psicólogos en Valencia y prestan también atención psicológica online para todo el mundo. Cuenta con psicólogos tanto para adultos como para adolescentes y niños. Su objetivo es ayudar a sus pacientes a fortalecerse emocionalmente y brindar una mejor adaptación a situaciones de pérdidas que puedan presentarse en sus vidas.

Para ello, el Centro de Psicología Calma Al Mar cuenta con un equipo de profesionales que evalúan la situación de cada paciente para trabajar en conjunto con ellos a la hora de asistirlos para conseguir sus objetivos. Asimismo, ofrecen tratamientos de psicología infantojuvenil para fomentar las habilidades de los niños y adolescentes para afrontar los cambios y las pérdidas.