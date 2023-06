SiteMinder abre una oficina en Barcelona para reforzar su apoyo a los hoteles europeos

SiteMinder, la plataforma abierta de comercio hotelero líder en el mundo, abre una nueva oficina en Barcelona y lo hace más de una década después de introducir en España el primer software de distribución hotelera por suscripción del mundo. La nueva sede supondrá un nuevo centro para dar soporte a los departamentos de ventas y operaciones de onboarding para Europa, complementando las oficinas que la compañía ya tiene en Berlín, Galway y Londres. Barcelona se convierte así en la novena oficina que SiteMinder tiene a nivel mundial, junto con Bangalore, Bangkok, Berlín, Dallas, Galway, Londres, Manila y Sídney. Más de 60 empleados trabajarán en esta nueva oficina, bien desde la propia Barcelona, bien realizando el trabajo a distancia desde otros lugares de España.

La Ciudad Condal es un punto estratégico en los planes de expansión de SiteMinder, no solo por su posición geográfica, sino también por ser un destino maduro e internacional. No en vano, Barcelona cuenta con más de 125.000 plazas hoteleras, convirtiéndose en el segundo destino con mayor relevancia turística tras Madrid, según el Atlas de Contribución Social del Turismo de Exceltur. Ello se une a que de los casi 10 millones de personas que visitaron la ciudad Condal el año pasado, cerca del 80 por ciento eran turistas internacionales. Además, Barcelona es un ejemplo de ciudad preocupada por la sostenibilidad del turismo y genera una gran cantidad de empleo relacionado con el sector (de forma directa o indirecta) y de cada vez mayor calidad.

"La nueva oficina de Barcelona representa el compromiso de SiteMinder por ofrecer un servicio difícil de igualar no sólo a los miles de hoteleros que utilizan nuestra tecnología en España, sino también a los de toda Europa, donde los viajes han vuelto con fuerza", afirma Sara Padrosa, Regional Manager de SiteMinder en España. Y continúa: "En consonancia con nuestra historia de crecimiento, estamos construyendo conexiones más fuertes y de tú a tú con hoteles en más mercados, ofreciendo oportunidades de empleo muy interesantes para el talento local y buscando nuevas formas de superar las expectativas de nuestros clientes".

Padrosa también recalca que el sector turístico español vive un gran año gracias a la demanda acumulada. De acuerdo con el World Hotel Index de SiteMinder, los hoteles locales están recibiendo casi el 115% del volumen de reservas que tenían en estas mismas fechas en 2019, y más del 75% de las estancias reservadas son para los meses de verano.

Ángel López, director comercial y de contratación de Hoteles Center de Barcelona, afirma: "SiteMinder es un salto cualitativo para cualquier hotel y para nosotros, para Hoteles Center, es parte de la esencia de cómo trabajamos. Siempre ofrecen una gran fiabilidad, soluciones innovadoras y un excelente soporte personalizado. Estamos seguros de que esta nueva oficina y el camino emprendido en España aportará un gran valor a todos los que confiamos en la tecnología de SiteMinder a nivel local".

La apertura de las oficinas de SiteMinder en Barcelona se produce tras la asociación de la compañía con el Gremi d'Hotels de Barcelona, el principal organismo del sector de la región, que ayudará a amplificar aún más el impacto de SiteMinder en los hoteles de España.

Acerca de SiteMinder

SiteMinder es la plataforma abierta de comercio hotelero líder en el mundo que permite a hoteles y proveedores de alojamiento vender, comercializar, gestionar y hacer crecer su negocio. La innovadora plataforma digital de SiteMinder ofrece a hoteles y proveedores de alojamiento una completa gama de productos y soluciones para gestionar y agilizar la distribución de sus habitaciones a través de una amplia selección de canales directos e indirectos, aceptar reservas de huéspedes y comunicarse con ellos. La empresa mundial, con sede en Sídney y oficinas en Bangalore, Bangkok, Barcelona, Berlín, Dallas, Galway, Londres y Manila, genera cada año más de 100 millones de reservas por valor de más de 35.000 millones de dólares en ingresos para los hoteles. Para más información, visita siteminder.com.