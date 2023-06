Gran éxito en la implantación del Sistema AS-SGA de AS Software en infraestructuras de ARSYS

La gestión logística realizada con el Software de Gestión Almacenes de la empresa AS Software es capaz de cubrir la recepción de las compras realizadas por los hospitales, el almacenamiento de la mercancía o la preparación de la distribución para los distintos centros de coste de diferentes unidades hospitalarias Al confiar en el equipo de Sistemas y Técnico de AS Software Group y ARSYS, la compañía Coordinació Logística Sanitaria A.I.E (CLS) dispone de un servicio todos los días del año, durante las 24 horas del día, para la continua utilización del Sistema Automatizado de Almacenes, implantado en el año 2012. Este garantiza una conectividad segura en las instalaciones que ARSYS dispone en Logroño.

CLS, plataforma logística constituida por Corporació Sanitària Parc Taulí, Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal i Prestacions d’Assistència Mèdica S.L., se constituyó en el año 2006. En concreto, se encarga de abastecer a los diversos hospitales de la corporación Taulí en Sabadell y a los del consorcio del Hospital del Mar en Barcelona.

Maximización de recursos y minimización de gastos

Situada en Santa Perpètua de Mogoda, CLS presta a sus socios una logística integral, tanto sobre el material sanitario fungible como el no sanitario, aprovechando las sinergias inherentes en el sector y uniendo los esfuerzos de dos grandes grupos de hospitales. De este modo, consigue maximizar recursos y minimizar el gasto que no aporte valor añadido a sus actividades sanitarias.

Gestión logística integral

La gestión logística realizada con AS-SGA de la empresa AS Software cubre todas las áreas de la plataforma: desde la recepción de compras realizadas por los hospitales y el almacenamiento de la mercancía, pasando por la preparación de la distribución a los distintos centros de coste de cada unidad hospitalaria. A su vez se gestiona el transporte a los centros así como la distribución por sus plantas.

El material consumible que se suministra a los centros hospitalarios se efectúa en base a reposiciones de consumos reales de los sub-almacenes de planta del hospital, a partir de un sistema de doble cajón. En el caso del hospital Taulí, existe un aplicativo de Logística Interna para reposiciones, también aportado por AS Software, que recoge la necesidad de la reposición con la lectura de tags de RFID en buzones especializados.

Alojamiento en el Data Center de ARSYS

La plataforma logística accede a la solución AS-SGA de forma remota y se aloja en el Data Center de ARSYS en La Portalada (Logroño). El Data Center se encuentra certificado como Tier III, lo que garantiza una disponibilidad del 99.982%.

Acreditaciones y certificados de prestigio

Asimismo, gracias a ARSYS los proyectos de servicios de alojamiento permiten ofrecer a las empresas un mejor servicio con acreditaciones y certificados de los organismos internacionales más reconocidos. Concretamente:

Certificado ISO 50001 de mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de energía en una organización.

Certificado UNE-EN ISO 9001 de calidad.

Certificación Internacional 27001 en cuanto a eficacia y seguridad de la gestión de datos.

Certificación de AENOR en buenas prácticas comerciales.

Tier III, Certification Data Center Portalada.

Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad. Las tecnologías usadas por ARSYS, punto clave

Gracias a las tecnologías que utiliza ARSYS, la empresa dispone de:

Conectividad redundada de 20 Gbps entre los Centros de Datos en Logroño y los puntos neutros, con una MetroLAN en las instalaciones de Madrid.

Conexión a Internet a través de 5 redes: NTT, GTT, DTAG, Telia y Level 3.

Conectividad transoceánica redundada Europa – Estados Unidos (3x10Gbps).

Monitorización de más de 1.200 indicadores.

Suministro eléctrico de energías 100% renovables.

Últimas tecnologías en seguridad física, lógica e industrial.