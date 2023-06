Los fundamentos de Hugo Arévalo para establecer una exitosa institución de negocios

Emprender es mucho más sencillo cuando se cuenta con la ayuda adecuada. Independientemente del tipo de proyecto que se trate, una de las mejores decisiones que se pueden tomar para que este tenga éxito es rodearse de la gente adecuada. Por otro lado, además de estar bien arropado, es importante contar con la ayuda que ofrece una escuela de negocios.

Las escuelas de negocios ayudan a las empresas a tener éxito en el mercado, independientemente de si estas están empezando o ya llevan unos años en el sector. En internet hay una gran cantidad de escuelas de negocios, por lo que es necesario tomar una decisión de cara a qué escuela acudir. Una de las claves del éxito radica en tomar una buena decisión y, para no equivocarse, es importante saber quién hay detrás de cada escuela.

Una escuela de negocios presidida por un inversor reputado ThePower Business School es una escuela de negocios cofundada por Hugo Arévalo junto con Rafael Gonzalo, Borja Adanero y Kike Corral. Hugo Arévalo es uno de los emprendedores e inversores más exitosos de los últimos años y ahora comparte sus conocimientos a través de toda clase de programas en su escuela de negocios.

En ThePower Business School, la persona tendrá la certeza de que va a recibir los cursos de Hugo Arévalo, por lo que no se trata de mera teoría, sino de unos cursos que se ha podido ver que han funcionado en el pasado. La mejor forma de poder valorar esto es teniendo en cuenta los éxitos pasados de Hugo Arévalo. Su instinto empresarial le llevó a invertir en empresas como Jobandtalent, toda una referente a día de hoy.

Haber demostrado éxito en el mundo empresarial es una razón más que convincente para confiar en los programas que se llevan a cabo en ThePower Business School. En este caso no se trata de un profesor cualquiera, sino de todo un inversor reputado que ahora comparte sus conocimientos y experiencia con los alumnos de la escuela.

ThePower Business School, una escuela en constante actualización Además del grupo humano que forma parte de la escuela, un factor fundamental en el que fijarse es en el tipo de programas que esta lleva a cabo. En el caso de ThePower Business School existen una gran cantidad de programas y, con el tiempo, van apareciendo nuevos programas en la escuela.

Esto permite a los clientes de ThePower Business School elegir los programas que mejor se adaptan a su tipo de negocio. Por ejemplo, recientemente en ThePower Business School se han lanzado los nuevos programas Power Sales y RocktheCode, por lo que la escuela se encuentra en constante actualización.

La forma en la que se ofrecen los programas también es importante. En esta escuela de negocios de Hugo Arévalo se habla de un método disruptivo de educación que también facilita la conciliación del estudio con el trabajo. Se trata de clases online de 15 minutos en donde no existe ningún tipo de horario, el alumno se adapta como más le interese.

A estas clases online se le deben sumar eventos mensuales de networking presencial, por lo que se consigue una formación completa tanto a distancia como en persona para sacar el máximo provecho de la escuela.

Finalmente, también es importante ver cuántas personas forman parte de la escuela. Esto permite conocer el grado de éxito de la escuela al saber cuántos alumnos forman parte de los programas. En el caso de ThePower Business School, han sido más de 100.000 alumnos los que han cerrado el año 2022, un número impresionante que refleja la totalidad de su éxito.