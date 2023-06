The Sampling Solutions ofrece formaciones especializadas para llevar a cabo la toma de muestras en distintos ámbitos

Con una red de más de 300 samplers cualificados y 160.000 minutos ahorrados en operativas no representativas en diferentes zonas de España, The Sampling Solutions se ha convertido en la primera empresa europea no laboratorio que cuenta con certificación ISO 17025, lo que la acredita para la toma de muestras de aguas en categorías específicas.

A su vez, la firma ha creado una unidad de formación especializada dirigida a su red de muestreadores, con el objetivo de ofrecer un servicio de alta calidad a través del trabajo de profesionales con una gran competencia técnica, quienes pueden tomar muestras con total representatividad y trazabilidad.

¿En qué consisten las formaciones especializadas de The Sampling Solutions? The Sampling Solutions ofrece una serie de formaciones especializadas en toma de muestras, las cuales son impartidas por especialistas con una larga trayectoria y conocimiento en la materia, como su director técnico Daniel Fernández, la CEO de la compañía Eli Bosch y un grupo de más 10 expertos, quienes se ocupan de preparar el contenido para los webinars.

De esta manera, estos cursos periódicos dirigidos a formar muestreadores cualificados se dividen en diferentes bloques, empezando con una presentación y un módulo de resolución de dudas, para pasar a la parte teórica y a la visualización de un caso práctico o a la tipología de las muestras explicadas en la clase. Así, no solo es posible ofrecer todas las herramientas y el conocimiento técnico actualizado a los profesionales del sector medioambiental y de bioseguridad, sino también satisfacer las necesidades de los laboratorios que contraten los servicios de The Sampling Solutions para realizar una toma de muestras.

Variedad de formaciones en toma de muestras Las últimas formaciones dictadas por los expertos de The Sampling Solutions estuvieron orientadas a la toma de muestras agroalimentarias, ambientales y al sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos. En este aspecto, la red de samplers de la empresa formados durante los últimos meses se encuentran cualificados para realizar este tipo de tareas en compañías externas, lo cual representa un factor de gran importancia a la hora de fidelizar al personal, permitiendo a los clientes ampliar sus centros de trabajo.

De este modo, dentro del módulo de toma de muestras alimentarias, los muestreadores pudieron conocer cómo realizar la recogida de una muestra de manipuladores, distinguiendo sus diferentes tipologías y los materiales necesarios. Por su parte, la formación en toma de muestras ambientales es imprescindible para evaluar la calidad del agua, comprendiendo el funcionamiento y la utilización de los equipos, mientras que el módulo dedicado al sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos permite llevar a cabo analíticas provenientes de diversos puntos de muestreo.

Con un servicio que cubre la toma de muestras desde el punto de origen hasta su recepción, The Sampling Solutions garantiza la integridad de la misma en todo momento, reduciendo costes en toda la operativa.