Julia Cortés Palma, ayudando al destino

Julia Cortés Palma es una joven sexagenaria con talento.

Lo que no se exhibe no existe; y en ello se está, haciéndose eco de su buen hacer tanto literario como interpretativo. Su universo es la educación. Docente jubilada. Escribe con soltura en todos los géneros literarios. Interpreta monólogos y cortos de cine. También sus textos y poemas. Imparte charlas y conferencias. Toca el corazón de lectores y público y busca una oportunidad para demostrar que existe.

Productos y servicios Sus cuentos infantiles y novelas juveniles tienen un marcado carácter educativo y cultural, fomentando la lectura e intentando recuperar valores perdidos. Se habla de "Gupina Guppy", una historia que enseña a los niños el valor de la bondad.

La rapa rebelde, relato que trata sobre ecología, feminismo, respeto a las opiniones ajenas y mucho más.

Además de estas, Un jarabe para Hugo es una novela que aborda el bullying y el infierno de la violencia. Un texto para reflexionar. La guarida, historia sobre el ciberbullying, internet y la deep web.

Julia también ofrece su particular visión del mundo femenino desde la perspectiva del erotismo y la libertad.

En su novela, Comenzó en Badajoz, un alto en el camino, escrita a medias entre Ignacio R. Martín Vega y ella, demuestra que el sexo y el amor no tienen fecha de caducidad.

Dos Rombos es un compendio de relatos poemas y fotografías eróticas con los que la autora pretende desterrar tabús y prejuicios.

De muñeca rota a mujer sin derrota, poemario y reflexiones sobre amor y maltrato.

Julia ofrece sus libros así como presentaciones y charlas sobre fomento de lectura, temática educativa, de género y social. Además, recita sus poemas relacionados con los temas anteriores.

Su potente memoria y expresividad la convierten en candidata perfecta para interpretar todo tipo de papeles cinematográficos y teatrales.

Su representante artística es Ana Utrech. Según la autora, el destino no es algo que hay que esperar sentado, sino que hay que ir a buscarlo.