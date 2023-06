Cuáles son las características de Imprimo CILINDER

En la actualidad, la tecnología juega un papel fundamental para los negocios a la hora de acceder a nuevos nichos de mercado.

En este sentido, el sector de la impresión digital no se encuentra ajeno a esta realidad, por lo que invertir en máquinas que incorporen los últimos avances tecnológicos es imprescindible para ampliar la gama de servicios y ganar competitividad.

Para ello, Imprimo Digital, una de las firmas de referencia en el sector de la industria gráfica, ofrece la Imprimo CILINDER, una máquina que permite imprimir sobre todo tipo de superficies cilíndricas a un coste mínimo.

Imprimo CILINDER, una solución innovadora en impresión digital Imprimir una botella en solo 40 segundos, sin emplear ningún tipo de tratamiento, logrando un resultado de alta calidad y gran durabilidad, con un coste muy bajo, es posible con la Imprimo CLINDER 360°.

Esta impresora cilíndrica de gran velocidad permite personalizar toda clase de objetos o superficies cilíndricas, salvando los desniveles con un alto grado de adherencia y definición fotográfica.

A este respecto, este innovador dispositivo cuenta con tecnología HS (High Shot), a través de la cual las gotas de tinta se disparan con mayor verticalidad y horizontalidad, permitiendo imprimir desniveles de hasta 20 milímetros, sin pérdida de definición de la imagen, además de ofrecer la posibilidad de crear texturas.

Al mismo tiempo, la Imprimo CILINDER tiene CCP (Control Camera Position), un sistema formado por una cámara ubicada en la cubierta de las impresoras que permite colocar las imágenes sobre el objeto a imprimir en tiempo real o personalizarlas para conseguir el resultado deseado.

¿Por qué elegir la tecnología de Imprimo? Con 4 cabezales de impresión marca Ricoh, tecnología UV LED y sistema de detección automática de altura y de presión negativa, la Imprimo CILINDER 360° es una de las soluciones más avanzadas en lo que respecta a impresión sobre superficies cilíndricas.

Por ende, quienes adquieran esta máquina no solo podrán ampliar las posibilidades de su negocio, sino que contarán con el servicio Ready To Print, el cual se encuentra incluido sin cargo extra, permitiendo que los clientes puedan contar con todo lo necesario para que la impresora comience a funcionar.

Para tal fin, la asistencia técnica de Imprimo Digital se ocupa del transporte y la instalación de la Imprimo CILINDER, además de contemplar una carga inicial en los depósitos de tinta y la inclusión de un ordenador diseñado específicamente para cumplir con los requerimientos del software de control. Así, una vez que la máquina se encuentra instalada y calibrada, los técnicos de la firma se encargan de formar a los clientes en la utilización de la impresora.

Con más de 26 años de trayectoria en el sector de la impresión digital y más de 400 instalaciones realizadas, Imprimo Digital se ha convertido en uno de las principales fabricantes de máquinas para la industria gráfica.