La Vilanovina sevillana, Carmen Peña, publica ‘El pantano’, una obra que destaca por su sencillez

El pantano es la segunda de la autora sevillana, Carmen Peña, aunque su afición por la lectura viene de lejos. Ella misma destaca de ópera prima, “la sencillez de los personajes. Son actuales, emplean un lenguaje coloquial. Es una historia que puede pasarle a cualquiera”, explica ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “intriga, puede que no les guste el final, pero estoy segura de que le sabrá a poco. Comenzará a devorarlo, viviendo con las protagonistas todas las aventuras, ya te digo es como si nos pasara a nosotros mismos, para luego dejarse envolver por el libro. Espero que encuentren una escritora con entusiasmo y que esperen el próximo libro”.

Sinopsis Un grupo de cuatro amigas, que mantienen una amistad lejana desde su infancia, y que lo único que mantiene es la unión de esos sueños adolescentes para reunirse un fin de semana al año para estar juntas.

En esta ocasión han elegido pasar la reunión de colegas en un pantano, donde una vieja leyenda rodea el lugar.

Una historia que se va perdiendo a través de los años, pero que el pueblo respeta, desde que aparece un niño en el pantano tras un eclipse.

La llegada de las cuatro amigas al pantano, en el cual quedan maravilladas, un encuentro fortuito con dos sujetos, la desaparición de una vecina del pueblo, y el encuentro del misterioso personaje, que ahora ya no es tan niño.

Todo ello causando un cambio radical de las cuatro chicas. Un giro de ciento ochenta grados, resultado por pasar un fin de semana en un pantano.

Autora María del Carmen Peña Montes Lora del Río (Sevilla) 1967.

Desde bien pequeña, fue adoptada por Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Desde joven, ha tenido facilidad con la escritura, pero no fue hasta la edad madura cuando comienza a dedicarse a escribir. Cursó estudios de escritura creativa en el centro Teresa Mañé de Vilanova i la Geltrú, en el taller de escritura creativa, expresiva y literaria, en Cangas (Vigo), dos años en el curso de novela en el taller Hijos de Hula en Barcelona y en el taller de escritura de la Fundación Jordi Sierra i Fabra, Barcelona. Ha estado colaborando, durante el periodo de 1999 a 2000, tanto con artículos en el Diari Vilanova como en la cadena SER.

En 1996, es premiada con el tercer puesto en el concurso III Alba Estiu Pintura y Poesía de Cunit, con el poema: El ventanal; repitiendo en el año 1997 con el poema: Mi fantasma. En el año 2000, fue premiada con los premios I concurs de dibuix i narració Obrint la finestra a Europa, de Sitges con el relato: Los cinco continentes.

En 2010, publicó el relato El abuelo en la antología de relatos del aula de lectores Leyendo entre líneas. En 2020, queda finalista en el concurso Concurs Literari de Gènere històric i criminal de Caneyes, con el relato El legado. En 2021, en el libro de Antología de Diversidad literaria, el poema: La Tormenta. En 2021, presenta su primera novela en solitario: La vida desde los fogones.

Ahora presenta su segunda novela en solitario: El pantano.