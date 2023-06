Mar De Francia publica un poemario repleto de vida y emociones que refleja la fragilidad humana, ‘Cartas al cielo’

CÍRCULO ROJO.- Mar De Francia conoce muy bien la cara más amarga de la vida y en su poemario, ‘Cartas al cielo’, muestra, como ella misma dice, “un paseo descalzo a través de la vida. La mente, obviamente juega un papel esencial a la hora de vomitar las emociones que, debido a traumas infantiles, pueden bloquearte a lo largo de la vida”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “un grito de impotencia hacia una sociedad cada vez más enferma que afecta a las personas, pero no las provee de herramientas para superarlo”.

Sinopsis Este poemario es un paseo descalzo a través de la simpleza de lo complejo de la vida. La mente, obviamente, juega un papel esencial a la hora de vomitar las emociones que, debido a traumas infantiles, pueden bloquearte a lo largo de la vida. ¿Qué lleva a una persona a reflexionar sobre acontecimientos traumáticos en su niñez que la arrastran durante toda su vida al sufrimiento y a bloqueos mentales? Cartas al cielo es una antología emocional y sensible. Por sus páginas deambulan multitud de temas.

Autora Mar Bartolomé Francia, en adelante con el pseudónimo de Mar de Francia, nació en las faldas de los Picos de Europa, pero creció hasta los diecinueve años en el País Vasco, desde donde se trasladó a Londres para formarse en Dirección y Administración de Empresas. Con un Máster en ADE, trabajó durante más de quince años en Inglaterra (Londres, Essex), dos años en Las Palmas de Gran Canaria y otros dos en Barcelona, todo ello en el sector naviero. Lleva veinticinco años en Madrid. Casada y con un hijo, ha trabajado en diferentes empresas de varios sectores como auditorías, bancos y proyectos para el sector eléctrico. Además, fue directora de operaciones para empresas en el sector tecnológico.

Ahora, a punto de la jubilación, Mar de Francia echa la vista atrás en un intento por reflexionar sobre su vida y sobre cómo sobrevivir o subsistir bajo un trauma que la lleva a autoanalizarse para sobrellevar una vida de dolor y, por qué no, también de esperanza para salir de un bloqueo mental de impotencia y desamparo que acontece en la niñez a causa de la muerte de sus padres por un traumático accidente de tráfico y se pregunta... "¿por qué?".