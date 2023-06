Ha llegado la tarifa plana de café a las empresas

El café es una de las bebidas más consumidas y amadas en el mundo, valorada especialmente en las empresas tanto por trabajadores como por los clientes. Y es que, en efecto, toda empresa necesita poder contar con una o más máquinas de café con las cuales mantener a sus empleados despiertos y contentos a los clientes.

Comprar máquinas de café puede ser un poco costoso, especialmente para las pymes. No obstante, gracias a compañías como Máquinas Vending C&B Señor, se puede acceder a un servicio de café todo incluido para empresas, por tan solo una cuota mensual mucho más accesible y con mayores ventajas que comprar estas máquinas.

Servicio de café todo incluido para empresas ofrecido por C&B Señor C&B Señor es una compañía española que durante más de 25 años se ha dedicado a proporcionar servicio integral de vending y distribución alimentaria tanto a pymes como a grandes empresas, así como a instituciones privadas y públicas en la Comunidad de Madrid. Entre toda la gama de servicios que ofrece ahora mismo, se encuentra el servicio de café todo incluido para empresas. Este consiste en el suministro e instalación de diferentes tipos de máquinas de café de última generación que además utilizan un grano de excelente calidad. La calidad es tal, que prepara un magnífico café recién molido, ofreciendo un plus muy interesante y atractivo a las personas que disfrutan de esta bebida. Y es que no es solo su sabor, sino también su aroma y su textura premium, que muy pocas máquinas de café consiguen igualar hoy en día. Con este servicio, tanto empleados como clientes podrán contar todos los días de un buen café, cortesía de algunas de las mejores marcas del mercado actual.

¿Qué incluye este servicio? El servicio de café todo incluido para empresas ofrece un catálogo con distintos tipos de máquinas vending de café, innovadoras y personalizables, para que el usuario pueda elegir una a medida. Por medio de estas máquinas se podrán disfrutar de una variedad de modalidades de café, desde café en grano hasta lo último en cápsulas, así como con leche, para preparar un cortado, capuchino, y mucho más. No solo eso, sino que las máquinas también son capaces de ofrecer otros tipos de bebidas, tales como chocolate, té e incluso caldo, ideales para épocas frías. Además de eso, la empresa contará con la asesoría de los especialistas de C&B Señor para elegir la máquina que mejor se adapte a sus necesidades y servicio técnico especializado cuando se requiera. Todo esto a cambio de una cómoda tarifa plana mensual.

Para contratar el servicio o solicitar más información sobre el mismo, en el sitio web de C&B Señor se pueden encontrar todos los detalles al respecto. Si el usuario lo prefiere, puede resolver sus dudas directamente con el personal de la compañía, su servicio de atención al cliente está disponible para resolver cualquier duda.