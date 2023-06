NFG anuncia la asignación por AM Best de su calificación crediticia a Newpoint Reinsurance Company Ltd

La calificación significa que las empresas y organizaciones que necesiten papel con calificación crediticia tendrán ahora acceso a la capacidad de Newpoint RE NFG SARL ("NFG"), una sociedad de cartera de inversiones con sede en Ginebra, ha anunciado hoy que a su filial al 100%, Newpoint Reinsurance Company Limited ("Newpoint RE"), se le ha asignado una calificación crediticia de emisor a largo plazo con grado de inversión de "BBB-" (Good) por parte de la agencia de calificación crediticia global, AM Best, con efecto a partir del 30 de mayo de 2023.

El informe reconoce además que el balance de Newpoint RE es muy sólido (el nivel más alto) con una perspectiva estable asignada a estas calificaciones.

Newpoint RE es una compañía de (re)seguros que suscribe con mentalidad empresarial y perspectiva internacional. Ha construido y mantenido, a lo largo de 5 años de funcionamiento, una reputación de servicio y compromiso en sus obligaciones con sus clientes a largo plazo.

La calificación positiva confirma la talla de Newpoint RE y su modelo de negocio. Un modelo que se enmarca en su independencia, su profunda experiencia en riesgos sostenibles y la visión a largo plazo en las asociaciones empresariales.

Para consultar el informe original de AM Best, hacer clic aquí.

Sobre NFG SARL

NFG SARL es un grupo de inversión diversificado que opera en múltiples unidades de negocio, como seguros, reaseguros, servicios de seguros, riesgos especiales y finanzas, gestión de activos, energía, infraestructuras, financiación del comercio y banca, con operaciones en Europa, Estados Unidos, el Caribe, Asia y África. Para más información, visitar el sitio web: www.nfgsarl.ch

Sobre Newpoint Reinsurance Company Limited

Newpoint Reinsurance Company Limited (NPRE) es una compañía de reaseguros autorizada con sede en la isla de Nieves (islas y federación de San Cristóbal y Nieves). Como la mayor compañía de reaseguros con sede en Nieves, ofrece una gama de servicios de productos de reaseguros a una base de clientes global. Para más información, visitar el sitio web: www.npre.kn

Descargo de responsabilidad por declaraciones prospectivas

