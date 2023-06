MyT Summit reunió en Mallorca a expertos europeos en datos y talento para el turismo

El evento organizado por la empresa AnySolution, que lidera el proyecto DATES de la UE, abordó en su cuarta edición los datos y el talento como motores de la industria turística Con el patrocinio principal de la Agencia de Estrategia Turística del Govern de les Illes Balears (AETIB), Mallorca acogió la cuarta edición de MyT Summit centrado este año en los datos y el talento en el turismo.

La digitalización ha acelerado la importancia de los datos y la información que generan impulsando una economía del dato mundial que, en palabras de la organizadora Dolores Ordóñez, empuja a "mejorar nuestra manera de gestionarlos, analizarlos y compartirlos para generar mayor eficiencia, nuevos productos y servicios, o para desarrollar nuevas experiencias. Además -explica la directora general de AnySolution- tomar decisiones basadas en datos asegura una mayor competitividad de la industria turística, y ayuda a mejorar su sostenibilidad". En cuanto al talento "la pandemia no sólo ha provocado que muchos trabajadores del turismo no hayan querido volver a un sector que les genera inseguridad en términos de estabilidad laboral, sino que se requieren nuevas capacidades y la adaptación a un mercado cambiante. En materia de datos, este talento debe asegurar la protección y nivel de privacidad a lo largo de todo el ciclo de vida de estos, consiguiendo que sean interoperables entre sí: que se representen digitalmente en el mismo lenguaje para poder ser intercambiados".

Uso y compartición de datos en Europa

El congreso celebrado en la capital mallorquina planteó en diferentes mesas de debate el escenario que las nuevas tecnologías propician en el uso y compartición de los datos en turismo, destacando la importancia de crear espacios europeos para ellos "en los que compartir datos de forma segura y equitativa, incrementando la competitividad de las empresas".

Precisamente la tecnológica mallorquina AnySolution es la coordinadora del proyecto DATES, que su directora general desmarca del concepto de ‘base de datos’ para convertirlo en "arquitecturas federadas que se desplegarán de manera que cada empresa pueda compartir los datos concretos que elija con otras del sector turístico, pertenezcan o no a su mismo ámbito de trabajo, así como con organismos públicos de todos los países de la UE".

Pero está claro que no todo vale y, como se puso de manifiesto en el MyT Summit, las entidades que están trabajando con la Comisión Europea creen que hay ciertas líneas rojas en lo que a la compartición e intercambio de información se refiere, como las que marcan las leyes de protección de datos y la privacidad de las personas, así como el carácter estratégico que ciertos datos pueden tener para la competitividad de las propias empresas. Según los ponentes "al legislador europeo la corresponde establecer un marco garantista que regule en función de valores como la soberanía digital, que tengamos el control de nuestras tecnologías y nuestros datos, con un código ético y de consenso. Por todo ello es básico el buen despliegue de la Ley de Gobernanza de Datos. Normas como esta son las que nos posicionan de forma más segura que en países como China o Estados Unidos, donde siempre parece que van por delante en regulación (en referencia, por ejemplo, a la Inteligencia Artificial), cuando no lo hacen con una auténtica protección de las partes implicadas ni potenciando esta sociedad digital en la que vivimos".

El objetivo, pues, es complejo: proteger al individuo, los negocios y toda la cadena de valor, pero propiciando que los datos se exploten en su vertiente más beneficiosa. En el caso concreto de Baleares, como aseveró en el evento de Mallorca la directora general de Turismo en funciones y en representación de la Agencia de Estrategia Turística de las islas (AETIB) Isabel Vidal, los datos "una vez procesados, se convertirán en conocimiento del destino y se podrá comenzar a trabajar para cambiar, modular, transformar, potenciar o crear el producto turístico proyectado".

El IV MyT Summit, cuya grabación íntegra está disponible en https://youtu.be/tkiWXJGjIiQn contó también con el patrocinio de empresas de tecnología como QuoHotel by CEI y GMV, o entidades como CaixaBank y Coca-Cola, que han apoyado esta iniciativa por la actividad turística desde su inicio, además de numerosos colaboradores.