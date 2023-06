Aprovechar al máximo la energía solar con la batería virtual de Factorenergía

Las baterías virtuales se han convertido en un medio eficiente y rentable para aprovechar la energía generada en una instalación fotovoltaica. Estas funcionan como una hucha virtual que permiten a las empresas, hogares y organizaciones acumular en esta el importe en € de los excedentes no compensados, y aplicarlos en forma de descuento en facturas posteriores.

En Factorenergía ofrecen rentabilizar la totalidad de los excedentes generados con su servicio de batería virtual, permitiendo a sus clientes sacar el máximo partido a las instalaciones fotovoltaicas.

¿Cómo funciona una Batería Virtual? Contrario a los medios de compensación de excedentes habituales, la Batería Virtual es un sistema de almacenamiento en el que se almacenan los excedentes generados al mismo precio de mercado diario que se produjeron, con el objetivo de poder conseguir un coste de consumo de 0 €.

Gracias a esto, es posible sacar el máximo partido a la instalación de placas solares y recuperar la inversión inicial antes. Adicionalmente, y a diferencia de las baterías físicas, no requieren mantenimiento y no ocupan espacio, ya que se trata de una hucha virtual.

Por otro lado, esta mayor independencia de la red hace que el aumento de los precios de la electricidad no afecte tanto al consumidor. Si no que, este seguirá reduciendo las emisiones de CO₂, contribuyendo así al cuidado medioambiental.

Ventajas de contar con la Batería Virtual de Factorenergía Factorenergía pone a disposición de las empresas, organizaciones y particulares su servicio de Batería Virtual. Por medio de este, los excedentes de energía se almacenan en euros y se descontarán del importe de consumo de las próximas facturas de luz.

Una de las ventajas que ofrecen es que los excedentes almacenados no tienen fecha de caducidad. Por tanto, podrán ser guardados mientras el contrato con el suministro de luz se encuentre activo. Por otro lado, es un servicio completamente gratuito; es decir, los excedentes son únicamente de los clientes y no negocian con ellos. Además, esta Batería Virtual no requiere instalación de ningún tipo, sino que se activa automáticamente para empezar a ahorrar cuanto antes. En lo que respecta al precio de los excedentes, estos se almacenarán al mismo precio de mercado diario en que fueron producidos.

Contratar el servicio de Factorenergía es una excelente alternativa para quienes quieren pasarse al autoconsumo. Como un incentivo extra, la empresa cuenta con una app. Desde esta el usuario puede conocer la energía generada, autoconsumida, excedentaria y del consumo de red, así como el saldo en su Batería Virtual, permitiéndole tener un mayor control sobre cada uno de estos aspectos.