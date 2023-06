Abadecom y sus propuestas de pasarelas de playa de plástico reciclado

Las pasarelas de playa se han hecho cada vez más populares no solo porque se ven muy bien en espacios naturales, sino porque además facilitan y mejoran el acceso a ellos. Actualmente, se pueden encontrar pasarelas fabricadas a partir de diferentes tipos de materiales. No obstante, las elaboradas a partir de plástico reciclado se están convirtiendo rápidamente en la alternativa más demandada. Empresas como Abadecom, compañía 100% española y dedicada a la elaboración de productos totalmente respetuosos con el medioambiente, es ahora mismo referente en la fabricación de pasarelas de playa de plástico reciclado. Estas no solo son sostenibles, sino que además ofrecen una gran variedad de ventajas en comparación a otros materiales.

Pasarelas de playa sostenibles hechas con plástico 100% reciclado Abadecom es una compañía que, durante años, se ha dedicado a la fabricación, exportación, comercialización y distribución de productos respetuosos con el medioambiente. Ahora mismo cuenta con una amplia variedad de productos con estas características, entre las que se incluyen las pasarelas de playa. Estas pasarelas están fabricadas 100% en plástico reciclado y reciclable, con lo cual pueden ofrecer todas las ventajas que ofrecen las pasarelas, sin las desventajas de otros materiales tradicionales como la madera. Este producto representa una apuesta de la empresa por lograr playas que sean más funcionales, a las que muchas más personas puedan tener acceso. Y es que al ser más resistentes y duraderas, estas pasarelas de plástico pueden facilitar a las personas en silla de ruedas o movilidad reducida, el acceso a lugares como la playa y otros espacios naturales. Pero además de eso, es una apuesta por mejorar el aspecto de las playas y ofrecer muchos más beneficios, manteniéndose sostenibles y contribuyendo con el cuidado del medioambiente.

Características y ventajas de las pasarelas de playa de plástico reciclado La principal ventaja es precisamente que están hechas de plástico 100% reciclado y 100% reciclable, con lo cual promueve la economía circular y se contribuye con la reducción de desechos de plástico. Además de eso y a diferencia de otros materiales como la madera, las pasarelas de plástico reciclado son más resistentes y su durabilidad es prácticamente ilimitada. Por otro lado, son también indeformables, muy sólidas y al mismo tiempo muy flexibles, no se astillan, no se descomponen y prácticamente no requieren de mantenimiento. Por último, son pasarelas capaces de resistir condiciones ambientales extremas, como los rayos UV, el salitre, lluvia, y mucho más.

Si se está interesado en adquirir estas pasarelas y comprobar su efectividad, durabilidad y funcionalidad, estas se pueden adquirir fácilmente a través de la web de Abadecom. Allí incluso se puede encontrar mucha más información y detalles técnicos acerca de este producto, así como también resolver dudas directamente con el equipo de atención de la empresa.