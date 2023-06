Ahorralia es un negocio repleto de oportunidades

En tiempos en los que cada euro cuenta, para mantener estable la economía en el hogar o la empresa, la franquicia Ahorralia se consolida como una oportunidad para quienes desean emprender un negocio exitoso y con poca inversión.

Más de 50 oficinas de esta casa matriz funcionan en toda España como corredurías de ahorro en luz, gas, telefonía fija o móvil, televisión y seguros de hogar, comercio o vehículos, que realizan comparativas entre compañías de servicios, para que sus clientes obtengan el mayor ahorro posible.

La marca, dirigida por Esteban Cuevas Ruiz, ofrece excelentes perspectivas para el futuro de quienes deseen incorporarse este tipo de asesoramiento.

Desde Castellón, Marta Moreno, una de las franquiciadas, habla de la experiencia con la franquicia que continúa consolidándose en todo el territorio español.

¿Qué ventajas ha encontrado en Ahorralia como uno de sus franquiciados?

He podido entrar en el negocio de la intermediación energética (Contratos de luz y gas) con todas las ofertas de las compañías mediante comparadores propios, donde siempre podemos conseguir importantes ahorros a nuestros clientes y conseguir muy buenas comisiones.

¿Ha experimentado un crecimiento sostenido de su negocio?

Llevo cinco meses en Ahorralia como franquiciada en Castellón, y mes a mes he subido mi facturación, estando ya por encima de los 5.000 euros/mes.

¿Cuál es el aporte de la casa matriz en cuanto a la relación de su franquicia con los proveedores y comercializadores de los diferentes servicios?

Trabajan con más de 100 modalidades y compañías comercializadoras y nos actualizan la información constantemente. Tanto en precios de las ofertas, modalidades, nuevas incorporaciones y comisiones.

¿Cómo le han beneficiado la experiencia de una franquicia como Ahorralia, cuya independencia le permite negociar con precios muy competitivos?

Como he comentado, siempre conseguimos importantes ahorros en las facturas de nuestros clientes y buenas comisiones por parte de las compañías.

¿De las fórmulas de franquicia como consultor, o en oficina, cuál ha sido la que más se adapta a usted?

En mi caso, la fórmula como consultor me permite mucha flexibilidad, ya que no tengo que ceñirme a un horario, ni a un lugar físico concreto. Soy madre, y necesito tiempo para mis hijos. También, visito a mis clientes, por lo que paso tiempo moviéndome de un lugar a otro.

¿Cómo ha sido la receptividad de los clientes con respecto a los servicios complementarios de la franquicia?

El cliente busca ahorrar y confianza. Ahorrar en todos los costes posibles, ¿Por qué pagar más por lo mismo? (Luz, gas, telefonía y seguros). Y confiar en la neutralidad del consultor para proponerle la opción que mejor se adapta a sus necesidades dentro de todas las existentes en el mercado.Ya que, entender las facturas, es casi imposible sin la ayuda de consultores como Ahorralia.