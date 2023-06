Seguros de coches económicos con el comparador Aseguramos Online

De acuerdo al sitio web Statista, durante el año 2019 el número total de coches asegurados en España fue de 31.8 millones. Esto representó un aumento de hasta 300.000 vehículos con respecto al año anterior, el cual se vio motivado por el interés de proteger los bienes propios, ya que además de ser obligatorio, un seguro de coche garantiza la recuperación del vehículo en caso de sufrir algún inconveniente. Sin embargo, no es sencillo encontrar seguros baratos para coches, por esto, comparadores como Aseguramos Online ofrecen una base de datos y asesoría profesional para conseguir la póliza más adecuada.

¿Cómo elegir seguros baratos para coches? Contar con un seguro para coches es una decisión importante para los propietarios de vehículos. Sin embargo, estos contratos pueden ser muy caros y variados, lo que dificulta tomar una decisión. Para elegir la opción correcta, se puede contratar a un mediador de seguros o directamente a una aseguradora.

En el primer caso, el proceso es más reflexivo y el profesional se ocupa de hacer las comparaciones y análisis para su cliente, aunque puede ser una alternativa confiable, requiere el pago de honorarios al mediador. Por su parte, si se contrata a una compañía, no es necesario contemplar un gasto extra, pero la decisión final dependerá completamente del contratante.

Existen diversas situaciones donde las coberturas del seguro de coche son más necesarias. Por ejemplo, las personas que viven en ciudades y dejan sus coches aparcados en la calle durante la noche, deben optar por garantías de incendios, robo y similares. Si el vehículo se usa solo de forma ocasional, es recomendable pagar un seguro económico. En cualquier caso, se sugiere evitar contratar seguros en promoción, ya que normalmente no se adaptan a las necesidades específicas de cada conductor.

¿Cómo comparar online los precios y las coberturas de coches? Para comparar seguros de coches es posible hacer una averiguación particular llamando a las aseguradoras y solicitando información a cada una de ellas. Sin embargo, este puede ser un proceso largo que requiere de mucha disponibilidad y algunas personas no pueden asumir esta tarea, sobre todo cuando hay otras responsabilidades a nivel personal o laboral. En esos casos, se recomienda el uso de comparadores virtuales como Aseguramos Online.

Se trata de una plataforma digital que calcula el precio de los seguros en pocos minutos. Los usuarios pueden elegir la categoría del seguro que necesitan para filtrar la búsqueda de acuerdo a sus preferencias y características particulares. Después, el comparador rastrea las mejores ofertas por precio de las pólizas, sus coberturas y calidad. Entre las coberturas que se consideran más necesarias se encuentran la asistencia en carretera, daños propios y del conductor, la rotura de lunas, defensa jurídica, daños por robo, entre otras, en función del tipo de seguro que se elija, ya sea a todo riesgo, a terceros ampliado o el obligatorio de responsabilidad civil. Una vez encontrada la mejor opción, se puede contratar el seguro con mayores garantías por un precio más rebajado. Con una evaluación completa de las ofertas y un balance de costes y ventajas, las personas adquieren suficiente información para tomar mejores decisiones al contratar su seguro de coche.