¿Qué se necesita saber para el rediseño web?, por IdeandoAzul

Una página web bien estructurada, atractiva y de funcionamiento eficiente es la clave del éxito si se ofrecen servicios y/o formaciones. Cada día más, los consultores, mentores, coaches, emprendedores y formadores necesitan un rediseño web estratégico con recursos que generen presencia y rentabilidad a sus negocios. O dicho de otra manera, captar clientes y alumnos de forma online.

En España, los especialistas Maca y Iago lideran el estudio IdeandoAzul, encargado de diseñar webs que apunten hacia la conquista de los objetivos de sus clientes.

Profesionales del diseño web Como arquitecta y diseñadora, Maca dirige la parte creativa del equipo, con el propósito de que las páginas web sean un reflejo de los valores y la personalidad de cada empresa. Iago es ingeniero informático y garantiza el perfecto funcionamiento de cada parte técnica de la web. Esta fusión de talentos ha logrado que decenas de negocios aumenten su autoridad en la red, gracias a la estética y las estrategias implementadas.

La actitud de los líderes de Ideando Azul es la de tratar a cada uno de sus clientes como un negocio extraordinario que debe considerar su página web como su mayor activo digital. Cuando el propietario de una marca siente que su web no lo representa, es momento de identificar las debilidades y transformar el sitio en una ventana al éxito. “La página web es el centro del negocio, el punto de encuentro con sus potenciales clientes, su carta de presentación al mundo. Por eso, hay que cuidarla, mimarla y mantenerla actualizada”, comentan los representantes del estudio.

Rediseño web estratégico para tener éxito Estos profesionales destacan algunas claves que determinan cuándo es necesario hacer un rediseño web. La primera de estas es tener una web corporativa, no estratégica, que solamente sea una carta de presentación de la empresa y no invite a concretar visitas que generen acciones de compra. La segunda situación es que no se consiguen los resultados esperados, como descargar un ebook, rellenar un formulario, agendar una reunión, etc., lo que genera pérdida de dinero y oportunidades.

Tener un diseño web anticuado es otra razón para reformar la página web, ya que esta debe entrar a los usuarios por el ojo para que se sientan cómodos navegando. Por otro lado, si la página no es responsive, debe adaptar su imagen a todos los dispositivos y actualizarse si los contenidos no se visualizan en todos los navegadores.

Lentitud al cargar, posicionamiento inadecuado en buscadores, deficiencias en la experiencia de usuario o ayuda para un correcto mantenimiento de la web también cuentan entre las razones para contactar a los chicos de IdeandoAzul, quienes realizarán un estudio, definiendo cada paso necesario para la transformación hacia la visibilidad y la autoridad de su presencia online.