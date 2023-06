Todo sobre la red de franquicias y nueva apertura Lashes & Go Madrid en Barrio de Salamanca

Desde el inicio de sus operaciones en 2014, Lashes & Go se ha convertido en una de las franquicias de mayor crecimiento en toda España. Según sus fundadores, esto se debe a que han aplicado con este servicio de extensiones de pestañas una estrategia dinámica y diferente para sus asociados.

Gracias a esa estrategia han ampliado su presencia en distintas ubicaciones dentro del territorio español. En ese contexto, la firma ha anunciado la apertura de su nueva franquicia Lashes & Go Barrio de Salamanca, en la ciudad de Madrid.

Lashes & Go, diferentes y únicos Los portavoces de esta novedosa red de franquicias narran que todo comenzó con Lashes & Go hace ya 10 años. El planteamiento siempre fue ofrecer un modelo que se caracterizara por ofrecer un concepto de belleza diferente con un ambiente diseñado cuidadosamente. Esa diferencia también se plasmaría en un servicio de calidad, especializado en las extensiones de pestañas.

Explican que la filosofía de la marca es la de supervisar meticulosamente todas las etapas del proceso de los nuevos franquiciados. Desde el diseño de los salones hasta la puesta en escena bajo la premisa de vender a sus clientes más que un servicio, una experiencia. Agregan que siempre han trabajado con la idea de popularizar un trabajo con unos estándares de calidad muy elevados.

El proyecto de franquicias se sustenta sobre 5 pilares fundamentales. Estos son la búsqueda del local idóneo, la formación, el control de calidad, la tecnología avanzada y el uso del marketing para el posicionamiento. De esta forma, los nuevos franquiciados trabajan de la mano con la firma para crecer juntos.

Mucho más que pestañas Aunque su especialidad son las extensiones de pestañas, en los locales se ofrecen otros servicios de primera calidad muy diversos. Los fundadores de la firma indican que los franquiciados disponen de personal y equipos especializados para realizar tratamientos de micropigmentación, pedicura, manicura, lifting y depilación facial.

Añaden que la clave que garantiza el éxito de cada una de sus franquicias es el asesoramiento permanente, donde nada se deja al azar. Eso es lo que ha permitido el crecimiento sostenido de la marca, abriendo locales por toda España desde 2016.

A pesar de ser ya una marca reconocida a nivel internacional continúan la expansión por el territorio español siendo su próxima apertura en el céntrico Barrio de Salamanca, ubicado en la Calle de Don Ramón de la Cruz, 73, 28001 Madrid.

Estarán encantados de atenderos a partir del mes de julio en Lashes & Go Barrio de Salamanca.