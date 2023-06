Preocupaciones y miedo a la Inteligencia Artificial

El miedo ha sido definido como una de las emociones primarias del ser humano, que se produce por la presencia, real o imaginaria de un peligro, un riesgo o una situación amenazante.

Ahora, ¿cómo afecta el miedo a la Inteligencia Artificial, la percepción y relación con la tecnología en un escenario para algunos, apocalíptico, y para otros, como la más grande revolución que se vive actualmente?

Estas visiones antagónicas y otros aspectos relacionados se tocarán en la entrevista a Hermel Balcázar, CEO de Aicad Business School, y propulsor de uno de los más reconocidos Máster en Inteligencia Artificial, quien brinda su perspectiva acerca de cómo se puede entender y abordar este pavor, susto, temor e, in extremis, terror.

Descubrir cómo se pueden acercar las personas a la IA y aprovechar su potencial para mejorar sus vidas en este complejo mundo tecnológico. Hermel Balcázar ubica a los lectores en el polémico contexto que se vive:

“En primer lugar, es importante entender que la Inteligencia Artificial es una herramienta que está diseñada para ayudar a los seres humanos, no para reemplazarlos. Si bien es cierto que algunas tareas pueden automatizarse gracias a la IA, siempre el ser humano ejerce el papel protagónico porque es el creador de cada tecnología.

Como Director Ejecutivo de Aicad Business School, una de mis principales responsabilidades es educar a las personas sobre el potencial de la Inteligencia Artificial, así cómo pueden sacarle el mayor provecho, dejando cualquier temor atrás.”

¿Cuáles son algunos de los riesgos potenciales de la Inteligencia Artificial que generan temor, miedo?

Hay varias razones por las que la gente teme a la IA. Uno de los más comunes es el miedo a lo desconocido. La gente no entiende cómo funciona la IA y les preocupa que se vuelva demasiado poderosa y se apodere del mundo. Otra razón es el miedo a perder el empleo. A medida que la IA avance, muchos empleos se automatizarán, por lo que se teme un desempleo generalizado.

Si bien es cierto que algunos puestos de trabajo quedarán obsoletos, también es una realidad que se están creando nuevos puestos de trabajo. Tenemos que centrarnos en la evolución y en la formación para garantizar que las personas estén preparadas para los trabajos del futuro.

Como con cualquier tecnología, hay riesgos potenciales asociados con la Inteligencia Artificial. La IA puede ser susceptible de prejuicios y discriminación si las personas en control no son conscientes de los sesgos de su propia perspectiva.

También hay preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos y, por ello, es importante abordar estos riesgos y preocupaciones en la medida que adoptamos la IA.

En la medida que esta tecnología continúe evolucionando, debemos ser proactivos al abordar los peligros potenciales y al mismo tiempo aprovechar los muchos beneficios que puede aportar.

Al trabajar juntos, podemos garantizar que la IA se utilice de una manera responsable y ética para beneficio de la sociedad.

¿Cuáles son las preocupaciones éticas sobre la Inteligencia Artificial que deben abordarse?

Hay varias preocupaciones éticas relacionadas con la Inteligencia Artificial. Una de las principales es el potencial de la IA para amplificar los prejuicios y la discriminación que ya existen en la sociedad.

También hay preocupación sobre cómo se almacenarán y utilizarán los datos personales.

Como líderes en educación sobre Inteligencia Artificial, creemos que es nuestra responsabilidad enseñar a los empleados y empresarios sobre estas preocupaciones éticas y alentarlos a abordarlas dentro del trabajo. Esta es una de nuestras prioridades y es lo que hacemos desde Aicad Business School.

¿Cómo podemos asegurarnos de que la Inteligencia Artificial se use éticamente?

Este es un problema complejo, pero una solución es involucrar a un grupo diverso de partes interesadas en el desarrollo y uso de sistemas de IA. Esto incluye no solamente a ingenieros y científicos de datos, sino también a especialistas en ética, formuladores de políticas y miembros de la sociedad civil. También debemos establecer pautas éticas claras para el uso de la IA, y asegurarnos de que se apliquen.

¿Cómo pueden los negocios y otras organizaciones prepararse para la creciente influencia de la Inteligencia Artificial?

En primer término, deben estar dispuestos a adoptar nuevas tecnologías en la medida que surjan en lugar de temerles.

Además, deben estar dispuestos a invertir en la capacitación de sus empleados para que estén al tanto de las últimas tecnologías y cómo pueden aplicarse a sus respectivos campos.

También deben abordar las preocupaciones éticas relacionadas con la IA y desarrollar una comprensión completa de cómo pueden utilizarla de manera responsable.

¿Cómo puede la Inteligencia Artificial mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo?

La Inteligencia Artificial puede ser una herramienta muy poderosa para impulsar la eficiencia en el lugar de trabajo.

Por ejemplo, en el campo de la Big Data, la IA puede procesar grandes cantidades de información de manera rápida y precisa, lo que permite tomar mejores decisiones y con más rapidez.

También puede ayudar a automatizar tareas repetitivas, aumentando la productividad y liberando tiempo para que los empleados se concentren en tareas de mayor valor agregado.

¿Cómo puede la Inteligencia Artificial mejorar la vida diaria de las personas?

De muchas maneras. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, la IA puede ayudar, y de hecho ya lo está haciendo, en el diagnóstico de enfermedades y en el desarrollo de tratamientos personalizados.

En el ámbito del transporte, la IA puede colaborar a reducir la congestión y mejorar la seguridad en las carreteras. También ayudar a mejorar la eficiencia en la agricultura y la seguridad alimentaria, entre otras áreas.

En general, el potencial de la IA para mejorar la vida diaria es enorme.

¿Cuáles son las principales áreas de investigación y desarrollo en el campo de la Inteligencia Artificial?

Hay varias áreas de investigación y desarrollo en el campo de la Inteligencia Artificial. Algunos de los temas más emocionantes incluyen el aprendizaje automático y la visión por computadora, que se han utilizado para desarrollar sistemas de reconocimiento facial y de voz extremadamente precisos.

Otra área importante es la robótica, que ha avanzado significativamente en los últimos años y tiene el potencial de revolucionar muchos aspectos de la industria manufacturera y de servicios.

También hay investigaciones sobre la IA aplicada a la digitalización y la automatización de procesos y la mejora de la experiencia del cliente.

¿Como conclusión, cuál es su opinión general sobre el miedo a la Inteligencia Artificial?

Aunque existen sospechas válidas sobre los peligros potenciales de la IA, creo que en última instancia es una herramienta para hacer del mundo un lugar mejor.

Depende de nosotros garantizar que la IA se desarrolle y utilice de una manera que beneficie a la sociedad en su conjunto, y que prioricemos las consideraciones éticas en todas las aplicaciones de la IA.

Los gobiernos, por su parte, tienen la responsabilidad de garantizar que la IA se utilice de una manera que beneficie a la sociedad en su conjunto. Esto incluye regular su uso, así como invertir en investigación para garantizar que la IA se desarrolle de manera ética y responsable.

Hermel Balcázar es CEO de AICAD Business School, AI & Data Scientist, con más de 27 años de experiencia en consultoría de procesos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y desarrollo de Smart Organizations, diseño de modelos de innovación y ecosistemas de educación digital disruptivos que llegan a decenas de miles de estudiantes, empresas y organizaciones en diferentes países del mundo.